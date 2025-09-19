Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

Bursaspor võitis Bulgaarias Samokovis toimunud kohtumise avapoolaja üheksa silmaga ja kasvatas edu kolmanda perioodi lõpuks enam kui kahekohaliseks. Viimasel veerandil vähendas Braunschweig paaril juhul vahe viiele punktile, aga lähemale ei jõudnudki.

Konontšuk oli 17 punktiga (kahesed 5/8, kolmesed 2/7, vabavisked 1/1) Türgi klubi paremuselt teine skooritegija. Ta panustas ka kolme lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike ja ühe kulbiga. Negatiivse poole peale jäid kolm pallikaotust ja kolm viga.

Bryant Crawford viskas Bursaspori parimana 19 punkti, kaotajate resultatiivseim oli 20 silma kogunud Joshua Obiesie.

Põhitabelisse pääsemiseks peab Bursaspor võitma veel kaks vastast.

Meistrite liiga põhiturniirile pürgib ka Kalev/Cramo, kes alustab mänge pühapäeval.