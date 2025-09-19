X!

Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpalluri Artur Konontšuki klubi Bursaspor alistas Meistrite liiga eelringi avamängus Saksamaa klubi Braunschweigi Löweni 81:74 (21:14, 21:19, 19:17, 20:24) ja pääses edasi.

Bursaspor võitis Bulgaarias Samokovis toimunud kohtumise avapoolaja üheksa silmaga ja kasvatas edu kolmanda perioodi lõpuks enam kui kahekohaliseks. Viimasel veerandil vähendas Braunschweig paaril juhul vahe viiele punktile, aga lähemale ei jõudnudki.

Konontšuk oli 17 punktiga (kahesed 5/8, kolmesed 2/7, vabavisked 1/1) Türgi klubi paremuselt teine skooritegija. Ta panustas ka kolme lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike ja ühe kulbiga. Negatiivse poole peale jäid kolm pallikaotust ja kolm viga.

Bryant Crawford viskas Bursaspori parimana 19 punkti, kaotajate resultatiivseim oli 20 silma kogunud Joshua Obiesie.

Põhitabelisse pääsemiseks peab Bursaspor võitma veel kaks vastast.

Meistrite liiga põhiturniirile pürgib ka Kalev/Cramo, kes alustab mänge pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

