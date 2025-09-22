X!

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste ning Murcia teenisid Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril teise võidu ja mängivad järgmisena põhiturniirile pääsu nimel.

Veerandfinaalis mulluse Poola kõrgliiga finalisti Lublini Stardi alistanud Murcia jätkas esmaspäeval oma võidukat teekonda ning saavutas Leedu kõrgliigaklubi Utena Juventuse üle poolajaks kümnepunktilise edu. Kolmandal veerandil paisus edu 17-punktiliseks ja kuigi Juventus jõudis otsustaval veerandil veel seitsme punkti kaugusele, realiseeris Murcia 81:71 (16:14, 23:15, 19:16, 23:26) võidu.

Raieste veetis platsil pea 18 minutit, kogudes viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3) ning ühe lauapalli.

Murcia eest kerkis üleplatsimeheks ameeriklane David DeJulius, kes kogus 19 punkti ja seitse lauapalli, Emanuel Cate tegi 13 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Juventuse resultatiivseim oli 14 punkti visanud Ivan Vranes.

Murcia jõudis Meistrite liiga põhiturniirist ühe võidu kaugusele ning mängib kolmapäeval otsustavas kohtumises Prantsusmaa kõrgliigaklubi Elan Chaloniga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

