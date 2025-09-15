Meeste vibulaskmise troonile istus 21-aastane hispaanlane

Pühapäeval kulmineerunud vibulaskmise maailmameistrivõistlustel Gwangjus võitis sportvibu kategoorias viiest kullast kaks võõrustaja, aga kaks esikohta teenis ka Hispaania.

Lõuna-Korea sai medaleid kõigilt kuuelt distsipliinilt, aga naiste individuaalvõistlusel teenis Kang Chae-young kuldmedali, alistades finaalis hiinlase Zhu Jingyi 7:3. Pronksimatšis teenis Lõuna-Korea teisegi medali, sest An San oli parem Indoneesia esindajast Diananda Choirunisast 6:4.

Kangi jaoks oli tegemist karjääri viienda MM-tiitliga, aga varasemalt oli ta võitnud kuldasid vaid naiskonna- ja segavõistkonnavõistluses.

Reena Pärnat lasi kvalifikatsioonis 641 silma, mis andis 58. koha. Triinu Lilienthal sai 617 silmaga 93. koha. Mõlemad kaotasid aga oma esimese väljalangemismatši: Pärnat jäi alla mehhiklannale Valentina Vazquezile 1:7 ja Lilienthal moldovalasele Alexandra Mircale 2:6.

Teise kulla sai Lõuna-Korea meeskonnavõistluses, kus kohalik tiim alistas poolfinaalis Jaapani 5:4 ja finaalis USA lausa 6:0. Pronksimatšis oli Jaapan parem Brasiiliast samuti 6:0.

Meeste seas krooniti maailmameistriks vaid 21-aastane Andres Temino, kes oli poolfinaalis üle lõunakorealasest Kim Je-deokist 6:4 ja finaalis brasiillasest Marcus D'Almeidast lisanoole abil 6:5. Kim alistas pronksiduellis itaallase Matteo Borsani 7:3.

Teise kulla sai Temino segapaaride arvestuses, kus ta võistles koos Elia Canalesega. Finaalis alistati Lõuna-Korea 6:2. Pronksimatšis võitis Jaapan Saksamaad 5:3.

Naiskonnavõistluses osutus parimaks Taiwani esindus, kes poolfinaalis võitis Lõuna-Koread 5:4 ja finaalis Jaapanit 6:0. Pronksimatšis oli Lõuna-Korea üle Indiast 5:3.