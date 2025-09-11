Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

X!

Eesti tennisist Johannes Seeman ja tema prantslasest paariline Constantin Bittoun Kouzmine pääsesid Plaisir'i M25 taseme ITF-i turniiril paarismängu poolfinaali.

Eesti/Prantsusmaa paarile andsid loobumisvõidu britid Alastair Gray ja Harry Rock, vahendab Tennisnet.ee.

Poolfinaalis on Seemani/Kouzmine vastasteks neljandana asetatud prantslased Axel Garcian ja Yanis Ghazouani Durand, kes teenisid veerandfinaalis võidu kahe setis.

Turniiri avaringis lülitasid Seeman/Kouzmine konkurentsist välja esimese asetuse saanud Ben Jonesi ja Hamish Stewarti.

