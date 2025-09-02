Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

Leedu korvpallikoondis kindlustas EM-finaalturniiril edasipääsu, kui teenis võõrustaja Soome üle võidu. A-alagrupis üllatust ei sündinud ning Serbia alistas kindlalt Tšehhi.

Soome koondis alustas Tamperes toimunud B-alagrupi mängu võimsalt ning läks kodupubliku toel Leedu vastu juhtima 9:2. Leedukad vahel suuremaks paisuda aga ei lubanud ning haarasid teise veerandi alguses ise ohjadest, minnes poolajapausikus juhtima 45:36.

Kolmandal veerandil jätkus mäng Leedu juhtimisel ning edu paisus ühel hetkel 14-punktiliseks ja otsustaval veerandil korraks ka 15 punkti peale.

Kolm ja pool minutit enne mängu lõppu juhtis Leedu veel 11 punktiga, aga võõrustaja vahespurt tõi nad pooleteise minutiga viie punkti kaugusele. Leedu suutis siiski edu säilitada ning realiseeris 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) võidu. Selle võiduga kindlustas Leedu ühtlasi edasipääsu sõelmängudele, Soome oli seda juba teinud.

Leedu sai neljanda veerandi alguses valusa hoobi, kui mängujuht Rokas Jokubaitis vigastada sai. Müncheni Bayerni mängumees vigastas oma põlve ning paistis, et vigastus võib olla päris tõsine. Pärast mängu lisainfot ei selgunud, kuid Leedu juhendaja Rimas Kurtinaitis ütles, et koondis saab teisipäeval rohkem teada.

Rokas Jokubaitis Autor/allikas: FIBA

Jokubaitis oli selgelt Leedu liider, kogudes 16 punkti ja üheksa resultatiivset söötu. Marek Blazevic lisas omalt poolt 14 punkti ja kaheksa lauda, Azuolas Tubelis tegi 12 punkti ja 11 lauaga kaksikduubli. Soome eest viskasid nii Lauri Markkanen kui Mikael Jantunen 19 punkti.

B-alagrupis on Saksamaa võitnud kõik neli mängu, edasipääsu kindlustanud Soome ja Leedu on võitnud kolm mängu ja kaotanud ühe. Viimane edasipääseja on lahtine, selle koha eest võitlevad Montenegro, Rootsi (mõlemad 1-3) ja Suurbritannia (0-4).

Serbia näitas A-alagrupis taaskord võimu, kui võitis Tšehhi vastu avaveerandi lausa 27:5. Edu paisus ühel hetkel 26-punktiliseks, aga serblased võtsid jala pedaalilt ning kulgesid kindla 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) võidule.

Aleksa Avramovic viskas 14 punkti ja jagas kaheksa korvisöötu, Filip Petrušev lisas 13 silma, Nikola Milutinov skooris 12 punkti ja haaras seitse lauda. Tšehhi eest oli parim Jaromir Bohacik, kes tabas neli kaugviset.

Nii Serbia kui Türgi on võitnud A-alagrupis oma esimesed neli mängu ning selgitavad kolmapäeval omavahel alagrupi võitja. Läti on samuti edasipääsu kindlustanud, nemad kohtuvad veel Tšehhiga. Viimane edasipääseja selgub samuti omavahelises kohtumises, kui Eesti läheb vastamisi Portugaliga.