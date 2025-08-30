Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

Südapäeval startinud 47 km pikkuse põhisõidu alguses püsis suurem grupp koos, juhtuma hakkas raja 15 km peal Pukimäel, kus grupp lagunes ja sarja liider Josten Vaidem sai teistelt eest ära. Vaidemile järgnesid väikeste vahedega Peeter Tarvis, Matthias Mõttus, Kirill Tarassov ja Karl-Arnold Vendelin.

Juba eelmisel päeval Kõrvemaal alanud ja kuni stardini sadanud vihm muutis raja kiiremaks, mistõttu sissesõidetud paarikümnesekundilised vahed püsisid finišini välja ja nii tuligi nii 28. Tallinna rattamaratoni kui ka kogu Bosch Eesti maastikurattasarja võitjana üle lõpujoone Josten Vaidem (Fixus), võttes ajaga 1:41.06 hooaja neljanda võidu.

Ligi 50 sekundit hiljem jõudis pärale tänane teise koha mees Peeter Tarvis (Veloplus) ja omakorda 30 sekundit hiljem lõpetas kolmanda kohaga Kirill Tarassov (Sportland/Trek).

"Mul oligi plaan Pukimäel vahefinišis ära teha ja kohe otsa panna, see õnnestuski ning siis tuli üksinda lõpuni tulla," oli etapi ja ka kogu sarja võitja Vaidem õnnelik.

Hooaja kokkuvõttes võttis teise koha Peeter Tarvis ja kolmanda koha hõivas Matthias Mõttus, kes olid ka ainsad, kes sel aastal sarja üldvõitja eest etapivõidu napsasid. "Mõni asi jäi hooajast kripeldama, aga lõpuks tuli neli etapivõitu kuuest ning mina olen rahul," sõnas kogu sarja kindel võitja Josten Vaidem.

Naiste seas oli enne sõitu seis intrigeerivam kui meestel, sarja üldvõidule pretendeerisid nii hooajal kolm etapivõitu kogunud sarja liider Merili Sirvel kui ka eelmise etapi võitja Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi).

Viimane ja otsustav etapp õnnestus paremini Mõttusel ja sarnaselt meestega läks nii tänase 28. Tallinna rattamaratoni- kui ka sarja hooaja üldvõit talle, lõpuaeg 1:53:09. Teisena lõpetas Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) ajaga 1:57.49 ja kolmanda koha sõitis välja lõunanaaber Evelina Ermane-Marcenko ajaga 2:00.49.

"Siin on teada, et kui on vihma sajab, siis on rada mudane. Mülkaid pole, aga poriloike on palju ning see on ohtlik, kuna sa kunagi ei tea, kuhu nö visata võib. Raja lõpuosa singlitel läks sõit paremaks ning seal hakkasid minu oskused tööle," ütles Mõttus.

Mari-Liis Mõttus Autor/allikas: Tõnis Avila

Bosch Eesti maastikurattasarja kokkuvõttes tuli teistkordselt (viimati aastal 2020) sarja võitjaks Mari-Liis Mõttus. Viimase etapiga kaotas liidrikoha ning tuli üldjärjestuses teiseks Merili Sirvel (Murla Team) ning hooaja kolmandaks tuli hooaja kokkuvõttes Mairit Kaarjärv (SK Rakke Naiskond).

"Sarja üldvõidud pole kunagi suurem eesmärk olnud, kuid sel aastal olen leidnud stabiilsuse ning täna starti minnes oli mul väike lootus, aga lõpuks läks palju paremini," oli Mõttus õnnelik.

17 km pikkuse poolmaratoni võitis poistest Porter Racingu esindaja Steven Sumberg ajaga 37.16, tüdrukute kiireim oli Haanja Rattaklubi tüdruk Marta Mõttus, aeg 39.13.

Sarja kokkuvõttes olid poolmaratoni ehk poiste arvestuse parim samuti Steven Sumberg, kes võitis sõidetud viiest etapist viis ja tüdrukute üldarvestuses samuti tänane võitja Marta Mõttus.

Tiimiarvestuses võidutsesid nii tänasel etapi kui ka sarja kokkuvõttes Velohunt Proteam, naiste seas RedBike Naiste Team I. Poolmaratoni võistkondlikus arvestuses olid parimad Viljandi Rattaklubi Noored I ja SK Rakke tüdrukud.

Bosch Eesti Maastikurattasarja järgmine hooaeg stardib juba järgmise aasta maikuus, sarjale registreerumine avaneb oktoobri lõpus.