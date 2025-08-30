X!

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

Korvpalli Eesti koondis
Foto: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis avas Riias toimuval EM-finaalturniiril võiduarve, kui alistas Tšehhi 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21).

Kaks esimest mängu kaotanud Eesti koondis tegi Tšehhi vastu suurepärase esituse ning juhtis poolajaks juba 18 punktiga. Kolmandal veerandil paisus edu suisa 29-punktiliseks ja kuigi neljas veerand möödus rabedalt, alistas Eesti Tšehhi 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) ning avas sellega tänavusel EM-il võiduarve.

"Oli alles mäng!" ütles ääremängija Henri Drell, kes mängis tihedat kaitset ja skooris rünnakul 15 punkti. "Olime vaimselt tugevad, suutsime raskest mängust tagasi tulla (kaotus Lätile - toim) ja võita. Võidelda."

"Tasemevahe oli ka, võrreldes eelmise kahe vastasega. Tegime oma korrektuurid ja mul on hea meel, et poistel oli jõudu nii palju, et kägistasime nad ära," lisas Drell. "Skauting on ka tehtud erinevalt. [Reedel] tundsin, et nad võtsid mult vasaku käe ära. Täna sain vasakule ka ikka."

Ääremängija tõdes, et vahe kahe mängu vahel oli väga lühike, mis võis mängu mõjutada. "Saime suhteliselt vähe puhata ja [Lätiga] oli nii raske mäng. Kindlasti on meil jalgades need mängud, vahepeal võttis kraani päris kinni," sõnas ta. "Peame terve mängu vaimselt tugevad olema ja keskenduma. Isegi lõpus kadus ära. Kui oled 30-ga ees, siis kipub nii olema, et lased jala sirgu. Aga ei tohi lasta, tuleb gaasipedaalil hoida."

Kahe kaotuse kõrvale esimese võidu teeninud Eestit ootavad ees kaks tähtsat mängu: esmaspäeval minnakse vastamisi tugeva Türgiga, kolmapäeval Portugaliga. Türgi alistamine läheb keeruliseks, aga võit Portugali üle peaks kindlustama Eestile edasipääsu sõelmängudele.

"Läheme võitma!" lõpetas Drell.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 89:75
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

