X!

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

Korvpall
Alperen Sengün (palliga).
Alperen Sengün (palliga). Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Eesti korvpallikoondise alagrupikaaslane Türgi teenis EM-finaalturniiril teise kindla võidu, kui reedel alistati Tšehhi 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16).

Tšehhi alustas kohtumist paremini ja suutis avaveerandil korraks kaheksa punktiga juhtida, kuid teisel veerandajal olid türklased selgelt üle. Kolmandal veerandajal sai Türgi kätte kümnepunktilise eduseisu, mida viimases vaatuses veelgi suurendati.

Alperen Sengün jäi napilt ilma kolmikduublist, kui viskas võitjate parimana 23 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis üheksa tulemuslikku söötu. Cedi Osman panustas võitu 21 ja Ercan Osmani 16 silma.

Tšehhi särgis jõudis ainsana kahekohalise punktisummani Martin Peterka, kes tabas seitsmest kaugviskest viis ning lõpetas 23 punktiga.

Türgi (2-0) läheb laupäeval vastamisi Portugaliga (1-0), Tšehhi (0-2) kohtub Eesti koondisega (0-1).

B-alagrupis teenis teise võidu Saksamaa, kes sai Rootsist jagu 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17). Sakslased tabasid märksa paremini nii kolmepunkti- kui ka vabaviskeid, lisaks võideti lauavõitlus 38:30.

Dennis Schröder vedas võitjaid 23 punktiga ja Franz Wagner lisas omalt poolt 21 punkti. Rootsi resultatiivseim oli 18 punkti toonud Melwin Pantzar.

Laupäeval on Saksamaa (2-0) vastaseks Leedu (1-0). Rootsi (0-2) võtab mõõtu Suurbritannialt (0-1).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

17:47

OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu Uuendatud

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima Uuendatud

28.08

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

28.08

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

28.08

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

28.08

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

28.08

Eesti avakorvi autor Konontšuk: ikka judinad käisid läbi

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale

videod

sport.err.ee uudised

17:47

OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu Uuendatud

17:43

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

17:33

RALLIBLOGI | Tänak läks hoolduspausile nõutult: raske öelda, mis toimub Uuendatud

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

16:41

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

16:13

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

15:53

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

14:53

Rallisõitja Cärolain Kariste kutsuti Prantsusmaale naiste autoringraja võistkonna testile

14:24

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

13:51

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

12:53

Team Eesti U-16 alustas nelja rahvuse turniiri põneva lahinguga Ungari vastu

12:23

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

11:52

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

loetumad

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

17:33

RALLIBLOGI | Tänak läks hoolduspausile nõutult: raske öelda, mis toimub Uuendatud

17:47

OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu Uuendatud

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo