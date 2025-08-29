Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

Tšehhi alustas kohtumist paremini ja suutis avaveerandil korraks kaheksa punktiga juhtida, kuid teisel veerandajal olid türklased selgelt üle. Kolmandal veerandajal sai Türgi kätte kümnepunktilise eduseisu, mida viimases vaatuses veelgi suurendati.

Alperen Sengün jäi napilt ilma kolmikduublist, kui viskas võitjate parimana 23 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis üheksa tulemuslikku söötu. Cedi Osman panustas võitu 21 ja Ercan Osmani 16 silma.

Tšehhi särgis jõudis ainsana kahekohalise punktisummani Martin Peterka, kes tabas seitsmest kaugviskest viis ning lõpetas 23 punktiga.

Türgi (2-0) läheb laupäeval vastamisi Portugaliga (1-0), Tšehhi (0-2) kohtub Eesti koondisega (0-1).

B-alagrupis teenis teise võidu Saksamaa, kes sai Rootsist jagu 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17). Sakslased tabasid märksa paremini nii kolmepunkti- kui ka vabaviskeid, lisaks võideti lauavõitlus 38:30.

Dennis Schröder vedas võitjaid 23 punktiga ja Franz Wagner lisas omalt poolt 21 punkti. Rootsi resultatiivseim oli 18 punkti toonud Melwin Pantzar.

Laupäeval on Saksamaa (2-0) vastaseks Leedu (1-0). Rootsi (0-2) võtab mõõtu Suurbritannialt (0-1).