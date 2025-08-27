Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

"Ma ei tea, mida arvavad teised EM-ile pääsenud koondiste treenerid, aga meil on suur austus iga vastase vastu. Valmistume niimoodi, et pole vahet, kes on vastas. Esindame Serbia korvpalli ja keskendume alati endale, samal ajal austades vastast," rääkis Pešic turniiri eelõhtul. "Teame, et Eesti on kindlasti meie vastu eriliselt motiveeritud, seega peame vähemalt samasuguse motivatsiooniga vastama, kui tahame mängu kontrollida."

Pešic ütles, et kuigi tema meeskond kuulub soosikute sekka, ei tohi pilvedesse tõusta. "Mängima ühes raskeimas alagrupis, kus on ka võõrustajad, peame austust üles näitama," rõhutas ta Riias peetud pressikonverentsil. "Meie alagrupis on kaks tõsist medalipretendenti, nende seas Türgi. Kuus kuni kaheksa tiimi mängivad medalitele."

"Ootusi tuleb alla tõmmata. Meie ootused on suuremad, kui arvate, aga keskendume iga päev eelseisvale ülesandele. Nii et veel kord – me oleme turniiri kõige keerulisemas alagrupis," lisas Pešic.

A-alagrupis mängivad lisaks Eestile, Serbiale ja Türgile ka Läti, Portugal ja Tšehhi. Bogdan Bogdanovic hindas, et Serbiale kõige keerulisem vastane Türgi. "Üks tugevamaid vastaseid. See on korvpall – kõik võivad võita, kõigil võib olla hea mäng. Aga praegu keskendume Eestile," ütles ta. "Üks mäng võib hiljem väga oluliseks osutada, seetõttu on oluline keskenduda sellele mängule, mis ees ootab."

Serbia ja Eesti alustavad Riias EM-finaalturniiri kell 21.15, ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.