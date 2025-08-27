Konontšuk EM-i eel: meie tugevus peaks olema kiirrünnakusse jooksmine

"Mul on päris hea tunne sees. Olen heas vormis, tervis on ka korras, ptüi-ptüi-ptüi. Selline suur ootusärevus on sees, aga see on ainult positiivne," sõnas ääremängija. "Tunnen, et olen sellist positiivset energiat täis. See on minu esimene EM ja jube äge on siin olla naudin igat hetke ja üritan igast hetkest maksimumi võtta."

Nii Konontšuk kui koondis tervikuna loodab hästi realiseerida kaugviskeid. Treeningud EM-i peaareenil Riias on näidanud, et silm ja käsi peab mängijatel tegema visetel väga täpset tööd, sest jäigad rõngad äärele kukkunud palle sisse ei ime .

"Jube jäigad, jube jäigad," nentis Konontšuk. "Kui sa täpselt rõngast läbi ei viska, siis vise läheb mööda suure tõenäosusega. Aga mulle väga meeldib siin. See areen on väga kõva ja kogu see keskkond, atmosfäär on jõhker. Väga suur lava ja loodame, et need rõngad soosivad meid."

Konontšuki sõnul on meeskond heas jooksuvormis, et mängida agressiivselt Euroopa meistritiitlit jahtiva pikakasvulise, väga kvaliteetse ja suurte kogemustega Serbia vastu.

"Jokic ja Milutinov on vastas, kui me neid ka üle ei jookse, siis ei olegi midagi teha," hindas Konontšuk. "Igal juhul me oleme ju üks kõige nooremaid või olemegi kõige noorem koondis siin. Pikkust meil ei ole nii palju, meie tugevus peakski olema kiirrünnakusse jooksmine, agressiivsus, intensiivsus. Vorm on hea ja jalad on all kõigil poistel. Usun, et saame joosta küll."

Eelmisel EM-il Milanos kolm aastat tagasi saadi alagrupis üks võit ja oldi kokkuvõttes 19. Finaalturniiril mängib Eesti seitsmendat korda.

Eesti ja Serbia kohtumine algab kell 21.15, ERR-i spordiportaal vahendab kohtumist otseblogis.