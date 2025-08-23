X!

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis kaotas viimases EM-finaalturniiri eelses kontrollmängus koduväljakul Suurbritanniale 62:72. Keskmängija Matthias Tassi hinnangul võisid otsustavaks saada närvid.

"Pidime kehva mängu eest ära tegema, pidime oma õppetunni saama ja sellest õpime nüüd palju," rääkis Tass autogrammide andmise vahel ERR-ile. "Parem, et saime selle enne EM-i kui EM-il kohapeal. Nüüd saame minna uue emotsiooniga EM-ile mängima."

Tassi hinnangul võisid otsustavaks saada närvid. "Võib-olla esimene mäng kodupubliku ees, kõik tahtsid tõestada, kõigil oli emotsioon nii laes, et tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee. Nüüd tegime need eksimused ära ja oleme targemad."

Tass viskas Eesti parimana 15 punkti ja hankis 12 lauapalli, kuid sooritas ka neli pallikaotust. "Oleksin saanud palju paremini mängida. Oleksin pidanud palju nahaalsem ja korvi all efektiivsem olema. Ma ei tea, kui palju pallikaotusi minu arvele tuli, aga tuli üle lubatu. Kogu meeskond ja mina peame olema palliga palju targemad ja hoolikamad."

Eesti alustab EM-finaalturniiri 27. augustil, kui minnakse vastamisi Serbiaga. Mida saab koondis järelejäänud päevade jooksul veel teha?

"Vigadest tuleb õppida. Tähtsad mängud on ees ja tuleb leida väike taastumismoment," ütles Tass. "Kõige raskemaks vastaseks ma ei saa kedagi muud nimetada kui maailma parim mängija – Nikola Jokic. Esimene mäng tuleb väga kõva pähkel, tuleb anda endast kõik ja kõik väljakule jätta."

Tass jätkab sügisest klubikarjääri Heiko Rannula käe all Varssavi Legias. "Meil on Heikoga igal aastal väike jutuajamine olnud. Minu jaoks on Legia väga hea võimalus. Õnneks on mul see eelis, et ma ei pea kohale jõudes uusi liikumisi pähe õppima, sest need on samad, mis koondises," märkis Tass.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

08:40

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

22.08

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

22.08

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

21.08

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

21.08

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

videod

sport.err.ee uudised

09:45

Chelsea vastas West Hami kaunile avaväravale viiega

09:09

Bayern alustas uut liigahooaega hävitustööga

08:40

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

08:06

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Ironmanil võistlevad noored triatleedid valmistuvad olümpiateekonnaks

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Pajur võitis Balti keti velotuuri pikima etapi ja kerkis üldliidriks

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

ETV spordisaade, 22. august

22.08

VIDEO | Võimsalt alustanud Vaprus alistas iluvärava toel Levadia

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

loetumad

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

22.08

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo