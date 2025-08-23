Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

"Pidime kehva mängu eest ära tegema, pidime oma õppetunni saama ja sellest õpime nüüd palju," rääkis Tass autogrammide andmise vahel ERR-ile. "Parem, et saime selle enne EM-i kui EM-il kohapeal. Nüüd saame minna uue emotsiooniga EM-ile mängima."

Tassi hinnangul võisid otsustavaks saada närvid. "Võib-olla esimene mäng kodupubliku ees, kõik tahtsid tõestada, kõigil oli emotsioon nii laes, et tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee. Nüüd tegime need eksimused ära ja oleme targemad."

Tass viskas Eesti parimana 15 punkti ja hankis 12 lauapalli, kuid sooritas ka neli pallikaotust. "Oleksin saanud palju paremini mängida. Oleksin pidanud palju nahaalsem ja korvi all efektiivsem olema. Ma ei tea, kui palju pallikaotusi minu arvele tuli, aga tuli üle lubatu. Kogu meeskond ja mina peame olema palliga palju targemad ja hoolikamad."

Eesti alustab EM-finaalturniiri 27. augustil, kui minnakse vastamisi Serbiaga. Mida saab koondis järelejäänud päevade jooksul veel teha?

"Vigadest tuleb õppida. Tähtsad mängud on ees ja tuleb leida väike taastumismoment," ütles Tass. "Kõige raskemaks vastaseks ma ei saa kedagi muud nimetada kui maailma parim mängija – Nikola Jokic. Esimene mäng tuleb väga kõva pähkel, tuleb anda endast kõik ja kõik väljakule jätta."

Tass jätkab sügisest klubikarjääri Heiko Rannula käe all Varssavi Legias. "Meil on Heikoga igal aastal väike jutuajamine olnud. Minu jaoks on Legia väga hea võimalus. Õnneks on mul see eelis, et ma ei pea kohale jõudes uusi liikumisi pähe õppima, sest need on samad, mis koondises," märkis Tass.