TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

Algas registreerimine populaarse noortesarja TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja võistlustele. Starti on oodatud kõik Eesti koolid oma võistkondadega, kus erinevatel kergejõustikualadel võtavad mõõtu 10-14-aastased noored sportlased.

Suurelt unistada lubav koolinoorte võistlussari, kus omavahe võtnud mõõtu erinevate suve- ja talispordialade Eesti tippsportlased, kutsub taas poisse ja tüdrukuid starti, et kogeda telekaamera ees ja suurel areenil võistlemist, jätkata perekondade ja koolide traditsioone, purustada rekordeid, teenida auhinda, võita uusi sõpru ja teadmisi.

Koolitiimid koguvad punkte 31 üksikalal ja mitmevõistluse finaalis näidatud summade eest. Võistkonna suurus võib hooaja jooksul varieeruda 4-20 ja enama õpilaseni.

Uuel hooajal on kavas neli üksikalade vabariikliku etappi ja mitmevõistluse finaal. Maakondlikud eelvõistlused algavad juba kolme nädala pärast. Esimene vabariiklik etapp on 6. detsembril Võru Spordikeskuses, kus selguvad kiiremad 60 meetri sprindis ja kavas on ka kõrgushüpe, teivashüpe ja kuulitõuge.

TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja avaetapp Võrus Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

TV 10 Olümpiastarti on kaheastmeline võistlussari, mis katab ära terve Eesti: eelvõistlused maakondades ja viis üle-eestilist võistlust (ühel hooajal) – neli üksikalade etappi ning üks mitmevõistluse finaaletapp. Paremus selgub nii võistkondlikus kui individuaalarvestuses. Võistkonda võib kuuluda igas vanuseklassis igal alal maksimaalselt kaks võistlejat. Koolide paremusjärjestus selgub nelja vabariikliku etapi ja mitmevõistluse kokkuvõttes.

Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule - esimeses grupis on koolid, kus põhiastmes õpib 251 või enam õpilast, teises grupis 250 või vähem. Teises grupis võivad koolid moodustada ka ühendvõistkondi.

Vanemas vanuseklassis võistlevad sel hooajal 2012. ja 2013. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, nooremas vanuseklassis 2014. aastal ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud.

Koolivõistkondade registreerimine on alanud Kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsed juhendid.

Romet Jürgenson TV 10 Olümpiastarti etapil Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv noortesari. See on sari, mis jätkub tänu noorte, treenerite, õpetajate, lastevanemate, koolide, spordiklubide, maakondlike spordiliitude, varem sarjas osalenud sportlaste entusiasmile ja armastusele. Sarja moto on: tule starti, olümpia ootab! Vaata sarja norme, rekordeid, juhendeid SIIT ja sarja uudiseid, saateid SIIT.

TV 10 sarjast on tuule tiibadesse saanud tippkergejõustiklased Gerd Kanter, Aleksander Tammert, Johannes Erm, Janek Õiglane, Maicel Uibo, Risto Lillemets, Andrus Värnik, Magnus Kirt, Pippi Lotta Enok, Ksenija Balta, Elisabeth Pihela, Grit Šadeiko. Sarjas on osalenud ka teiste alade tippe nagu Karol Mets, Robert Täht, Tanel Kangert, Martin Järveoja, Siim-Sander Vene, Ralf Tribuntsov, Liis Kiviloo, Martin Paasoja ja Kaarel Nurmsalu.

TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja vabariiklikud etapid:

I etapp 6. detsember 2025, Võru Spordikeskus

II etapp 13. märts 2026, Tallinn Lasnamäe Kergejõustikuhall

III etapp 10. aprill 2026, Tartu Ülikooli Spordihoone

IV etapp 23. mai 2026, Tartu Tamme staadion

Finaal 10.-11. juuni 2026, Valga Keskstaadion (mitmevõistluse finaal)