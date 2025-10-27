X!

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

TV10 Olümpiastarti
Foto: Marko Mumm/EKJL
TV10 Olümpiastarti

Algas registreerimine populaarse noortesarja TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja võistlustele. Starti on oodatud kõik Eesti koolid oma võistkondadega, kus erinevatel kergejõustikualadel võtavad mõõtu 10-14-aastased noored sportlased.

Suurelt unistada lubav koolinoorte võistlussari, kus omavahe võtnud mõõtu erinevate suve- ja talispordialade Eesti tippsportlased, kutsub taas poisse ja tüdrukuid starti, et kogeda telekaamera ees ja suurel areenil võistlemist, jätkata perekondade ja koolide traditsioone, purustada rekordeid, teenida auhinda, võita uusi sõpru ja teadmisi.

Koolitiimid koguvad punkte 31 üksikalal ja mitmevõistluse finaalis näidatud summade eest. Võistkonna suurus võib hooaja jooksul varieeruda 4-20 ja enama õpilaseni.

Uuel hooajal on kavas neli üksikalade vabariikliku etappi ja mitmevõistluse finaal. Maakondlikud eelvõistlused algavad juba kolme nädala pärast. Esimene vabariiklik etapp on 6. detsembril Võru Spordikeskuses, kus selguvad kiiremad 60 meetri sprindis ja kavas on ka kõrgushüpe, teivashüpe ja kuulitõuge.

TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja avaetapp Võrus Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

TV 10 Olümpiastarti on kaheastmeline võistlussari, mis katab ära terve Eesti: eelvõistlused maakondades ja viis üle-eestilist võistlust (ühel hooajal) – neli üksikalade etappi ning üks mitmevõistluse finaaletapp. Paremus selgub nii võistkondlikus kui individuaalarvestuses. Võistkonda võib kuuluda igas vanuseklassis igal alal maksimaalselt kaks võistlejat. Koolide paremusjärjestus selgub nelja vabariikliku etapi ja mitmevõistluse kokkuvõttes.

Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule - esimeses grupis on koolid, kus põhiastmes õpib 251 või enam õpilast, teises grupis 250 või vähem. Teises grupis võivad koolid moodustada ka ühendvõistkondi.

Vanemas vanuseklassis võistlevad sel hooajal 2012. ja 2013. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, nooremas vanuseklassis 2014. aastal ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud.

Koolivõistkondade registreerimine on alanud Kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsed juhendid.

Romet Jürgenson TV 10 Olümpiastarti etapil Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv noortesari. See on sari, mis jätkub tänu noorte, treenerite, õpetajate, lastevanemate, koolide, spordiklubide, maakondlike spordiliitude, varem sarjas osalenud sportlaste entusiasmile ja armastusele. Sarja moto on: tule starti, olümpia ootab! Vaata sarja norme, rekordeid, juhendeid SIIT ja sarja uudiseid, saateid SIIT.

TV 10 sarjast on tuule tiibadesse saanud tippkergejõustiklased Gerd Kanter, Aleksander Tammert, Johannes Erm, Janek Õiglane, Maicel Uibo, Risto Lillemets, Andrus Värnik, Magnus Kirt, Pippi Lotta Enok, Ksenija Balta, Elisabeth Pihela, Grit Šadeiko. Sarjas on osalenud ka teiste alade tippe nagu Karol Mets, Robert Täht, Tanel Kangert, Martin Järveoja, Siim-Sander Vene, Ralf Tribuntsov, Liis Kiviloo, Martin Paasoja ja Kaarel Nurmsalu.

TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja vabariiklikud etapid:

I etapp 6. detsember 2025, Võru Spordikeskus
II etapp 13. märts 2026, Tallinn Lasnamäe Kergejõustikuhall
III etapp 10. aprill 2026, Tartu Ülikooli Spordihoone
IV etapp 23. mai 2026, Tartu Tamme staadion
Finaal 10.-11. juuni 2026, Valga Keskstaadion (mitmevõistluse finaal)

TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja avaetapp Võrus Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tv10 uudised

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

08.07

Gedly Tugi meenutas kooliaega: pöia tugevdamiseks läksime rahvatantsutrenni

25.06

TV 10: Emma Jürisoo sättis end Lusti, Millendi ja Pihela vahele

25.06

TV 10: Üheksavõistluse võitnud Tomasson püstitas taas kettaheiterekordi

24.06

TV 10: Ukraina tüdruk võitis nooremate mitmevõistluse

23.06

TV 10: Reaalkooli poiss ületas kõvas vihmas peetud finaalis isa tulemuse

23.06

TV 10: Magnus Kirt proovis treenerina kätt mitmevõistluse finaalis

23.06

TV 10: Ratsutamine on Ruilas õppekavas, aga põnevad olud toovad tulemusi mujalgi

23.06

TV 10: Edukas Parksepa Keskkool tähistab juubelit uue staadioniga

23.06

TV 10: Kuidas käib õppimine ja sporditegemine Pärnu Vanalinna Põhikoolis?

sport.err.ee värsked uudised

23:47

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

23:10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:19

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

21:03

Eesti orienteerujad teenisid juunioride Balti meistrivõistlustelt kaks kuld

20:29

Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

19:50

Sõudeliit kinnitas Tõnu Endreksoni koondise peatreeneriks

19:34

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo