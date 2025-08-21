Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

1000 meetri 2. eelsõidus sai Fedorova ajaga 4.08,07 kolmanda koha ja pääses kindlalt poolfinaali. Poolfinaalis oli ta oma sõidus ajaga 4.02,88 neljas, kolmandast kohast ehk A-finaali pääsust jäi teda lahutama 1,41 sekundit. Nii stardib ta reedel B-finaalis, kus sõidetakse kohtadele 10.-18.

Reedel on Fedorova stardis ka 500 meetri poolfinaalis. Sinna pääses ta napilt, kuna sai oma eelsõidus ajaga 1.55.07 kuuenda koha. Poolfinaali said sellest sõidust seitse paremat.

Kanuuaerutaja Joosep Karlson sai 500 meetri distantsil omas eelsõidus eelviimase, kuuenda koha. Sellest piisas, et pääseda poolfinaali, kus startis 27 sportlast. Poolfinaalis oli ta oma sõidus ajaga 1.57,24 eelviimane, kaheksas. B-finaali pääsust ehk kuuendast kohast jäi teda lahutama 4,66 sekundit.

1000 m distantsil oli Karlson oma eelsõidus ajaga 4.13,60 eelviimane, kaheksas. Poolfinaali oleks viinud 2,84 sekundit kiirem aeg.

Pühapäeval stardivad Karlson ja Fedorova 5000 m distantsil.