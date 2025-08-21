X!

Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

Aerutamine
Elizaveta Fedorova
Elizaveta Fedorova Autor/allikas: Erakogu
Aerutamine

Milanos toimuvatel aerutamise maailmameistrivõistlustel on Elizaveta Fedorova jõudnud naiste ühesüsta 1000 meetri distantsil B-finaali.

1000 meetri 2. eelsõidus sai Fedorova ajaga 4.08,07 kolmanda koha ja pääses kindlalt poolfinaali. Poolfinaalis oli ta oma sõidus ajaga 4.02,88 neljas, kolmandast kohast ehk A-finaali pääsust jäi teda lahutama 1,41 sekundit. Nii stardib ta reedel B-finaalis, kus sõidetakse kohtadele 10.-18.

Reedel on Fedorova stardis ka 500 meetri poolfinaalis. Sinna pääses ta napilt, kuna sai oma eelsõidus ajaga 1.55.07 kuuenda koha. Poolfinaali said sellest sõidust seitse paremat.

Kanuuaerutaja Joosep Karlson sai 500 meetri distantsil omas eelsõidus eelviimase, kuuenda koha. Sellest piisas, et pääseda poolfinaali, kus startis 27 sportlast. Poolfinaalis oli ta oma sõidus ajaga 1.57,24 eelviimane, kaheksas. B-finaali pääsust ehk kuuendast kohast jäi teda lahutama 4,66 sekundit.

1000 m distantsil oli Karlson oma eelsõidus ajaga 4.13,60 eelviimane, kaheksas. Poolfinaali oleks viinud 2,84 sekundit kiirem aeg.

Pühapäeval stardivad Karlson ja Fedorova 5000 m distantsil.

Samal teemal

viimased uudised

21:23

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

20:47

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

20:16

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

19:40

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

18:57

Werder tahab Heina laenule võtta

18:43

Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

18:35

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla Uuendatud

18:10

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo