Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha

Elizaveta Fedorova
Autor/allikas: Eesti Aerutamisföderatsioon
Milanos toimuvatel aerutamise maailmameistrivõistlustel sai Elizaveta Fjodorova naiste ühesüsta 1000 meetri distantsil B-finaalis neljanda ehk kokkuvõttes 13. koha.

Poolel maal teist kohta hoidnud Fedorova langes lõpuks neljandaks. Võitjaks tulnud Kasahstani esindajale Stella Sukhanovale kaotas ajaga 4.10.44 finišijoone ületanud Eesti esiaerutaja 3,71 sekundiga. Kolmandast kohast jäi Narva süstaneidu lahutama 2,66 sekundit.

A-finaalis sai esikoha ungarlane Zsoka Csikos ajaga 3:50.46. A-finaalis oli ka kaks 2004. aastal sündinud Fedorova eakaaslast: neutraalse lippu all sõitnud Julia Babašinskaja oli viies ja Giada Rossetti Itaaliast üheksas ehk viimane.

Teiste Fedorovat edestanud sportlaste sünniaastad jäid vahemikku 1989-2003.

Kokku startis naiste 1000 meetris 25 süstasõitjat. Kaks aastat tagasi oli Fedorova saanud MM-il samal võistlusmaal 12. koha.

Juulikuus toimunud noorte EM-il oli Elizaveta Fedorova saanud U-23 klassis 1000 meetris hõbemedali. Samuti juulikuus peetud U-23 klassi MM-il sai ta 1000 meetris kaheksanda koha.

Reedel oli Fedorova stardis ka 500 meetri poolfinaalis, kus ta pidi omas sõidus leppima viimase, üheksanda kohaga. Fedorova aeg oli 1.57,66, B-finaali viis 2,10 sekundit parem tulemus. A-finaali pääsust jäi teda lahutama 6,33 sekundit.

Kui seekord jõudis Fedorova olümpiadistantsil ehk 500 meetris poolfinaali, 27 parema hulka, siis kaks aastat tagasi pidi ta sel distantsil leppima 35. kohaga.

Pühapäeval stardivad Fedorova ja kanuuaerutaja Joosep Karlson 5000 meetri distantsil.

Toimetaja: Rene Kundla

