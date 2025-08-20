Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

25-aastane kreeklane alustas võistlust kõrgusel 5.72 ning ületas selle ilma suurema raskuseta. Seejärel sai ta esimesel katsel jagu ka 5.92-st, millega kindlustas sisuliselt võidu, sest türklane Ersu Sasma jättis selle kõrguse vahele, kuigi tema isiklik tippmark ongi täpselt 5.92.

Latt tõsteti seejärel kuue meetri ning kahe sentimeetri kõrgusele, mille kreeklane ületas kolmandal katsel, realiseerides sellega oma karjääri esimese Teemantliiga etapivõidu.

"Mul oli väga hea tunne, aga külm oli! Vihm ei aidanud," rõõmustas ta pärast võistlust. "Aga võidu üle võin küll uhke olla, sellistes tingimustes kuus meetrit hüpata on minu jaoks väga oluline. Olin veidi närvis, sest olen sel aastal ainult kenades tingimustes hüpanud. Siin kuus meetrit kätte saada tähendab, et ma ei pelga vihma! Motivatsiooni on, et veelgi kõrgemale minna."

Karalis on sel hooajal kuus meetrit ületanud kümme korda, ühtlasi on ta seda teinud viimasel neljal võistlusel, aga sel hooajal on ta Teemantliiga etappidel teeninud viiel korral teise koha.

Konkurendid jäid vihmastes oludes 20 sentimeetri kaugusele, prantslane Thibaut Collet ja vanameistrist kaasmaalane Renaud Lavillenie ületasid 5.82 esimesel katsel, aga 5.92 jäi seekord alistamata. Ameeriklane Sam Kendricks piirdus Lausanne'is kõrgusega 5.72.

Nädal tagasi 13. korda maailmarekordit nihutanud Armand Duplantis jättis Lausanne'i mõõduvõtu vahele, järgmisel nädalal peetakse Zürichis Teemantliiga finaaletapp, kus Duplantis taas võistlustulle astub. 13. septembril saab Tokyos kergejõustiku MM-il alguse meeste teivashüppe eelvõistlus, finaal toimub 15. septembril.

"Kõik lähevad sinna võitma, sportlaste egod ei luba vähemat. Aga ma lähen sammu kaupa, tahan sinna jõuda ja finaali pääseda, siis juba kõrguse kaupa edasi. Tahan hea esituse teha ja isikliku rekordi püstitada," rääkis kreeklane. "Kui teen suure rekordiparanduse, siis on kõik hästi."