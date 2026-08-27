Karalis hüppas teivast 6.20, kuid võitu ikka ei tulnud

Karalis alistas kõik kõrgused alates 5.50-st kuni 6.20-ni esimesel katsel, sealjuures tähistas 6.20 kreeklase jaoks uut isiklikku rekordit. Duplantis hüppas sama laitmatult, aga jättis kõrguse 6.20 vahele ja ületas hoopis 6.25.

Järgmisena sätiti latt 6.32 peale ehk uut maailmarekordit tähistavale kõrgusele, kuid kumbki ei suutnud seda kolme katsega ületada. Duplantis teenis seega esikoha Zürichi etapi rekordit tähistava 6.25-ga ning Karalis pidi järjekordselt leppima rootslasest konkurendi järel teise kohaga.

Duplantise ja Karalise kõrval alistas kuus meetrit ka Norra rekordiomanik Sondre Guttormsen. 5.90 peal jäid pidama ameeriklane Christopher Nilsen ja filipiinlane John Ernest Obiena.

Kolmapäeval toimunud naiste teivashüppe võitis ameeriklanna Hana Moll uue isikliku tippmargi 4.90-ga. Kahekordne Euroopa meister šveitslanna Angelica Moser tuli teiseks 4.85-ga ning kolmandat kohta jagasid ameeriklannad Katie Moon ja Sandi Morris (mõlemad 4.75).