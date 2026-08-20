Karalis ületas Lausanne'is 6.16, aga võit jäi siiski Duplantisele

Lausanne'is toimunud võistlusel ületas viis meest 5.91, kuid kuue meetri ja ühe sentimeetri kõrgusel asetseva lati ületasid ei keegi muu kui Karalis ja Duplantis, kes tegid seda esimesel katsel. Kolmandale kohale jäi austraallane Kurtis Marschall, kes edestas norralast Sondre Guttormseni ning ameeriklast Christopher Nilsenit.

Duplantis ja Karalis jätisd seejärel 6.11 vahele ning rootslane alistas esimese katsega 6.16. Kreeklane ajas esimesel katsel lati maha, aga sai teisega latist üle, alistades esimest korda välitingimustes 6.10 piiri. Veebruaris püstitas ta kodumaal 6.17-ga isikliku tippmargi, millega kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teisele reale, aga nüüd möödus ta välitingimustes ka Sergei Bubkast.

Äsja Birminghamis Euroopa meistriks tulnud ja ka seal Karalist edestanud Duplantis ületas esimese katsega ka 6.21. Kreeklane ajas lati kaks korda maha ja otsustas siis Duplantisega koos 6.26 peale minna, kuid ebaõnnestus ja jäi 6.16 peale.

Duplantis läks seejärel uut maailmarekordit jahtima, kuid 6.32 jäi sel korral alistamata.