Madis Mihkels: ma olen Vueltaks valmis

Madis Mihkels sõnas ERR-ile, et Vuelta ei olnud täiesti laualt maas variant. "Ma olin mingil määral sellega arvestanud, et selline võimalus on. Ma sain ise sellest juuli alguse poole teada. DS analüüsis põhjalikumalt etappe ja leidis sealt siiski viis sprinti, mis on Vuelta kohta suhteliselt okei. Siis ta uuris, kas ma tahaksin sõita ja ma avaldasin huvi üles ja siis oligi asi kindel põhimõtteliselt."

22-aastane rattur treenis terve juulikuu, et valmistuda ülejäänud hooajaks.

"Valmistusin pigem üldiselt teiseks hooajapooleks, kuna ma juulis ei võistelnud, siis mul ei olnud muud teha ja olin terve juuli altitude'il ja see klappis Vueltaga suurepäraselt."

"Ma arvan, et ma olen Vueltaks valmis. Ma sain Poola tuuri alla peale pikka võistluspausi. Kindlasti see tõstis konditsiooni ja nüüd on päris korralikult trenni tehtud.

Mihkels tegi eelmisel aastal oma suurtuuri debüüdi Giro (Itaalia velotuur - ERR) raames. Sellel aastal oskab ta tuurilt juba midagi oodata.

"Eks tuurid on erinevad, Vuelta on kindlasti mägede poolest raskem, aga ma eeldan, et ma tulen ilusti toime. Palavus on ka kindlasti suurem, aga selleks ma olen valmistunud. Ma olin terve juuli Hispaanias ja siin on neid kuuma ettevalmistus trenne tehtud. Ma suuri takistusi ei näe."

Tänavune Hispaania velotuur algab laupäeval esmakordselt Itaalias, kus täismahus sõidetakse kolm etappi ning esimesel nädalal tuleb Figueresis läbida ka 20-kilomeetrine meeskondlik temposõit. Seekordsel Vueltal on 11 lõputõusuga etappi.