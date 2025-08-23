Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile
Hispaania velotuuri esimese etapi (Torino-Reggia di Venaria - Novara; 186,7 km) võitis belglane Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck; 4:09.12). Esimest korda Vueltal võistlev Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) pälvis kümnenda koha.
Tänavuse Vuelta 186,7-kilomeetrise avaetapi võitja selgus lõpuspurdiga, kuid Alpecin - Deceunincki võistkond tegi otsustavatel meetritel head tööd ning Philipsen ületas joone kindla võitjana. Belglane võidutses sel aastal ka Prantsusmaa velotuuri esimesel etapil.
Philipseni järel finišeerisid britt Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) ja Orluis Aular (Movistar Team), esikolmikust jäi esimesena välja itaallane Elia Viviani (Lotto). Kümnendana ületas finišijoone Eesti meistri särki kandev Madis Mihkels (EF Education - EasyPost).
Mullu teisel kohal lõpetanud austraallane Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) pälvis avaetapil 67. koha, tema ees finišeeris tunamullune üldvõitja Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike).
Hispaania velotuur jätkub pühapäeval 159,5 kilomeetri pikkuse etapiga (Alba - Limone Piemonte), mis peaks Mihkelsile hästi sobima.
Toimetaja: Kristjan Kallaste