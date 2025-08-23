Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

Hispaania velotuur jätkub pühapäeval 159,5 kilomeetri pikkuse etapiga (Alba - Limone Piemonte), mis peaks Mihkelsile hästi sobima.

Philipseni järel finišeerisid britt Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) ja Orluis Aular (Movistar Team), esikolmikust jäi esimesena välja itaallane Elia Viviani (Lotto). Kümnendana ületas finišijoone Eesti meistri särki kandev Madis Mihkels (EF Education - EasyPost).

Tänavuse Vuelta 186,7-kilomeetrise avaetapi võitja selgus lõpuspurdiga, kuid Alpecin - Deceunincki võistkond tegi otsustavatel meetritel head tööd ning Philipsen ületas joone kindla võitjana. Belglane võidutses sel aastal ka Prantsusmaa velotuuri esimesel etapil.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: