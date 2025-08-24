Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

Valdavalt siledatel või laugetel teedel toimunud etapp lõppes ligi kümnekilomeetrise mäkketõusuga (5,1%), mille alguses püüti kinni neljameheline suurtuuride debütantidest koosnenud jooksikute grupp.

27 kilomeetrit enne etapi lõppu toimus vihmamärgadel Loode-Itaalia teedel suur kukkumine, kus olid osalisteks sisuliselt kõik Visma ratturid eesotsas suursoosiku Jonas Vingegaardiga; teiste seas pani külje maha ka Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Veel varem toimunud kukkumise tagajärjel jättis Vuelta pooleli Guillaume Martin (Groupama-FDJ).

Küll suutsid Visma mehed ennast pärast intsidenti kiirelt koguda ja tegid lõputõusul tempot, Vingegaard vastas viimastel meetritel koos Giulio Cicconega (Lidl - Trek) Pidcocki rünnakule ning suutis itaallast finišijoonel napilt edestada. Kolmanda koha sai David Gaudu (Groupama - FDJ), Pidcock pidi leppima kümnenda kohaga.

"Kukkusin ringteel päris karmilt, aga midagi hullu ei juhtunud, sest libisesin märjal teel ja pääsesin suurematest marrastustest, sõnas viimati veebruaris võidu teeninud Vingegaard finišis.

Madis Mihkels (EF Education - Easypost) ületas finišijoone võitjast 11.13 hiljem ning sai kokkuvõttes 158. koha. Üldarvestuses edestab Vingegaard Cicconet nüüd nelja ja Gaudud kuue sekundiga.