Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

Võistkonna kodulehel avaldatud teatest selgub, et lisaks Mihkelsile stardivad Vueltal veel ameeriklane Sean Quinn, kolumblane Esteban Chaves, iirlane Archie Ryan, hispaanlane Markel Beloki, hollandlane Marijn van den Berg ning britid James Shaw ja Lukas Nerurkar.

22-aastane Mihkels ütles, et tema jaoks avaneb võimalus kõrgete kohtade nimel heidelda viiel etapil. "Olen tõeliselt elevil. Tegin eelmisel aastal oma suurtuuri debüüdi Giro (Itaalia velotuur - ERR) raames ja kuigi kukkusin ühe etapi lõpuspurdis, siis naasin sealt kogemuse võrra rikkamana. Loomulikult loodan sel aastal, et mul on veidi rohkem õnne. Nüüd juba tean, mida oodata."

"Meeskonnana keskendume sel aastal etappide võitmisele. Minul avaneb viis head võimalust sprindifinišiks ja need viis etappi ongi minu peamised isiklikud eesmärgid," jätkas Mihkels. "Juba esimesel etapil võib mul olla hea võimalus. Ülejäänud trass on väga-väga nõudlik, aga tunnen, et olen piisavalt heas vormis, et suudan ellu jääda, ennast säästa ja hoida jõudu nendeks päevadeks, mis on mulle olulised."

Mihkels saab Vueltal kanda Eesti meistri särki. "Selles särgis sõita on ülimalt äge. See on tõesti väga ilus särk. Mulle meeldib selle disain ja tunnen uhkust, et saan kanda oma rahvusvärve."

EF Education – EasyPosti koosseisu ei mahtunud 2022. aastal Vuelta mägedekuningaks kroonitud Richard Carapaz. Ecuadorlane oli sunnitud tänavust Prantsusmaa velotuuri kõrvalt jälgima, sest tal tuvastati võistluse eel soolenakkushaigus, millest ta on nüüdseks paranenud. Siiski otsustas Carapaz jõuvarusid säästa sügiseks, kui toimuvad maanteesõidu maailmameistrivõistlused ja mitmed kõrgetasemelised klassikud.

"Pärast seda soolehaigust pidin mitmel korral treeningud katkestama, sest suutsin järjest treenida vaid kaks-kolm päeva. Nüüd olen tagasi Ecuadoris, kus püüan treeningurütmi jälle normaalseks saada," kommenteeris Carapaz.

"Tänavune MM on minu jaoks väga eriline, sest näen suurt võimalust võita. Tahan selleks valmistuda nii hästi kui vähegi võimalik. Just seepärast tulin tagasi kodumaale, kus saan treenida kõrgmäestikus ja leida värsket motivatsiooni."

Tänavune Hispaania velotuur algab laupäeval esmakordselt Itaalias, kus täismahus sõidetakse kolm etappi ning esimesel nädalal tuleb Figueresis läbida ka 20-kilomeetrine meeskondlik temposõit. Seekordsel Vueltal on 11 lõputõusuga etappi ja puhastel sprinteritel palju võimalusi ei avane.