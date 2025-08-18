X!

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

Jalgrattasport
Madis Mihkels.
Madis Mihkels. Autor/allikas: Spordisarjad.ee/Kristjan Kivistik/Stuudio.eu
Jalgrattasport

Profirattur Madis Mihkels nimetatakse laupäeval algavaks Hispaania velotuuriks mõneti ootamatult EF Education – EasyPosti meeskonna koosseisu.

Mihkels rääkis juuli alguses pärast Prantsusmaa velotuuri koosseisu mitte mahtumist ERR-ile, et ilmselt ei sõida ta ka Vueltal. "See on üks valikutest, aga seal ei ole mulle väga palju sobivaid etappe," põhjendas eestlane siis. "Tõenäoliselt on mõistlik sõita teistsugust kalendrit, teisi ja lühemaid velotuure, kus mul avaneb võimalusi palju rohkem."

Esmaspäeval kirjutas Õhtuleht aga, et kuigi EF ei ole tänavuseks Hispaania velotuuriks veel ametlikult oma koosseisu avaldanud, kinnitas Mihkels, et tema on üks selle liikmetest.

Tänavune Hispaania velotuur algab laupäeval esmakordselt Itaalias, kus täismahus sõidetakse kolm etappi ning esimesel nädalal tuleb Figueresis läbida ka 20-kilomeetrine meeskondlik temposõit. Seekordsel Vueltal on 11 lõputõusuga etappi ja puhastel sprinteritel palju võimalusi ei avane.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

16.08

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

16.08

Ebras pälvis Belgias 12. koha

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10.08

Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

10.08

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

09.08

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

09.08

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

sport.err.ee uudised

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

16:55

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

15:13

Kiltsil toimunud kiirendusvõistlusel startis üle saja osaleja

14:46

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

12:17

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo