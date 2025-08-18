Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

Mihkels rääkis juuli alguses pärast Prantsusmaa velotuuri koosseisu mitte mahtumist ERR-ile, et ilmselt ei sõida ta ka Vueltal. "See on üks valikutest, aga seal ei ole mulle väga palju sobivaid etappe," põhjendas eestlane siis. "Tõenäoliselt on mõistlik sõita teistsugust kalendrit, teisi ja lühemaid velotuure, kus mul avaneb võimalusi palju rohkem."

Esmaspäeval kirjutas Õhtuleht aga, et kuigi EF ei ole tänavuseks Hispaania velotuuriks veel ametlikult oma koosseisu avaldanud, kinnitas Mihkels, et tema on üks selle liikmetest.

Tänavune Hispaania velotuur algab laupäeval esmakordselt Itaalias, kus täismahus sõidetakse kolm etappi ning esimesel nädalal tuleb Figueresis läbida ka 20-kilomeetrine meeskondlik temposõit. Seekordsel Vueltal on 11 lõputõusuga etappi ja puhastel sprinteritel palju võimalusi ei avane.