Nädalavahetusel näeb Pärnus võistlemas ajaloolisi Eesti vormeleid

Kõige rohkem on tulemas starti Estonia-21 mudelkonna autosid, aga esindatud on ka Estonia-20, Estonia-23 ja Estonia-25, Estonia-26 ja Estonia-26-9. Lisaks veel mitmed välismaist päritolu vormelid. "Olgu võidusõiduauto vanus milline tahes, selle õige koht on võistlusrajal," rääkis Eesti Autospordi Liidu ringrajakomitee liige Sten Suban, kes ise võistleb haruldase Estonia-23-ga. "Nii et Estonian GP-l näevad pealtvaatajad mitte ainult liikuvat automuuseumit, vaid lausa võidusõitvat muuseumi."

Suban lisas, et ehkki hetkeseisuga on kirjas 22 võistlejat, võib mõni sõitja veel lisanduda. "Üldiselt on väga hea meel, et Eesti insenerikunsti peetakse au sees ja endisaegseid võistlusautosid tehakse järjest enam võistluskorda. Võib-olla saame juba sel aastal mõnel võistlusel 25-st autost koosneva stardirivi kokku."

Subani sõnul ei ole ajalooliste vormelautode võidusõit n-ö tavalisele auto- ja autospordihuvilisele sugugi ülemäära kallis ja keerukas harrastus. "Jah, kindlasti ei saa nii, et tellid kataloogist varuosa ja kruvid külge. Samas kasutatakse palju endisaegsete seeriaautode detaile, milliseid turul liigub ja mis ei maksa palju. Mehaanikuoskused kuluvad ära, aga samas on kogukond piisavalt suur ja ühtehoidev, nii et abi saab alati."

Esimene Estonia vormelauto valmis 1958. aastal. Kokku valmistati Tallinna südalinnas Hobujaama tänaval asunud Tallinna Autode Remondi Katsetehases (tehas on eri aegadel kandnud erinevaid nimetusi, sellena aga ilmselt kõige tuntum-EAL) 44 aasta jooksul 26 Estonia vormelauto mudelit ja 40 modifikatsiooni. Kokku tehti vormeleid 1331.

Ajaloolised vormelid sõidavad Estonian Grand Prix´l kvalifikatsiooni laupäeval, 9. augustil kell 19.50. Võistlussõidud on kavas pühapäeval kell 15.00 ja 18.40.

8.-10. augustini Porsche Ringil toimuv Feltcar Estonian Grand Prix on autode ringrajasõidu Soome, Balti ja Eesti meistrivõistluste ning mootorrataste ringrajasõidu Soome, Läti ja Eesti meistrivõistluste etapiks. Reedel on enamikul klassidel kavas kvalifikatsioonid, võistlussõidud algavad laupäeval kell 11.25 ja pühapäeval kell 11.50.