Estonian Grand Prix'l stardib rekordarv vormeleid

Varasem vormelite osavõturekord pärineb möödunud aastast, mil osales 23 sõitjat. Tänavune rekordarv tähendab, et vormelid jagatakse võistlusel kahte gruppi.

"Põhjus on ennekõike turvalisus, sest eri vanuses ja eri klasside vormelite kiirused on väga erinevad," sõnas võistluse peakorraldaja Priit Kurmiste. "Nii on ka pealtvaatajatel põnevam, sest samal ajal rajal olevate autode tempo on sarnane ja sõitu veelgi huvitavam jälgida."

Kaasaegsete vormelitega tulevad rajale vormelisõidus esimesi samme astuvad edukad kardisportlased Albert Tamm ja Aleksander Uusneem, samuti kogenud ringrajasportlased Raivo Tamm ja Thomas Kangro.

Suur teene populaarsuse kasvus on sarja eestvedajal Raul Aarmal.

"Tudengina oli mul õnn üürikest aega Estoniaid valmistanud tehases töötada, eks mingi koha südames see mälestus ikka omale võttis ja nii sai lubatud vanemale põlvkonnale, et proovime Eesti inseneeria kullafondi sära uuesti läikima lüüa," ütleb ta. "Vormelauto kogu oma toore ligitõmbavusega, head kaasteelised, palju toetajaid ja asjaolude õnnelik kokku sobitamine – ja siin me oleme, 32 vormelit stardis."

Aarma sõnul on osalejate seas alles kardiroolist tulnud noori, aga ka näiteks 83-aastane Antoni Chlapowski, kes tuli ringrajasõidus Taani meistriks 1971. aastal.

"Meie sarjas sõidab kaasa näiteks ka Leedus resideeruv viiekordne Briti Classic F3 meister Rob Moores. Meil on piloote Soomest, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Ameerika Ühendriikidest ja Suurbritanniast. Ajaloolised vormelid on sõna otseses mõttes mehaanilised. Siin on vaja tehnilist taipu – nutitelefoniga meie masinatel suurt midagi reguleerida ei saa," rääkis ta.

Estonian Grand Prix´l ootab ees neli vormelite võidusõitu, mängus on ka Eesti meistrivõistluste punktid.

Lisaks vormelitele võistleb Estonian Grand Prix´l arvukalt teisi auto- ja motoklasse. Samuti võtab läinud nädalavahetusel Nürburgringil võitnud Ralf Aron Eesti superautoga Kalana sihikule Porsche Ringi rajarekordi. Võistlus kuulub autode ringrajasõidu Eesti ja Soome meistrivõistluste kavasse ja on ka mootorrataste ringrajasõidu Eesti meistrivõistluse etapiks.

7. augustil toimuvad Porsche Ringil vabatreeningud kvalifikatsioonid, laupäeval peetakse võistlussõidud.