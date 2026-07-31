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Estonian GP toob Pärnusse vormelidebütandid ja motoringraja tipud

Autosport
Sten Suban Estonian Grand Prix stardis
Sten Suban Estonian Grand Prix stardis Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

7.–8. augustil peetakse Pärnus Porsche Ringil Booden Kinnisvara Estonian Grand Prix, kus võistlevad nii auto- kui ka motoringrajasõitjad. Vormeliklassis teevad oma debüüdi kaks Eesti kardispordi noortalenti ning motoringrajal on stardis Eesti ja Soome tipptegijad.

13-aastane Tamm, kes võitis mullu OK-N Junior klassi maailma karikavõistlustel pronksi, ütles, et ootab vormelidebüüti suure põnevusega. Ka 15-aastane Team Estonia Autosporti kuuluv Uusneem peab tänavu põhifookuseks kardisporti, kuid soovib Estonian GP-l vormeliga võimalikult hea tulemuse teha.

Superbike'i klassis on stardis mitmekordne Soome meister Ville Valtonen, Imatranajo võitja Eemeli Lahti ja samal võistlusel poodiumile jõudnud Kenny Koskinen. Kolmik esindab koos paljukordse Eesti meistri Hanno Veldiga Velt Motocenter Aprilia Estonia Teami.

Eesti sõitjatest lähevad kõrgeid kohti püüdma meistrivõistluste liider Jaanus Saarmaa, Mihkel Osula ning ka Sander Telve. Saarmaa sõnul käib töö Aprilia RSV4 seadistamisega ning ta ootab nädalavahetuselt tugevat konkurentsi ja head võidusõitu.

Lisaks Superbike'ile peetakse võistlused veel klassides Superstock 600, Supersport 300, Twin Sportbike, B1200, B600 ja Classic. Korraldajate sõnul on kiiresti populaarsust koguvasse Twin Sportbike'i klassi registreerunud juba ligi 20 sõitjat.

Pealtvaatajatele avab Suzuki Team Estonia võistlusboksis väljapaneku võistlus- ja ajaloolistest mootorratastest ning tutvustab ka uut järgmise hooajaga seotud projekti. Motoklassides on välja pandud kaks 5000-eurost auhinnafondi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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