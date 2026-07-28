Ralf Aron võtab Estonian Grand Prix'l sihikule rajarekordi

7. ja 8. augustil Pärnus Porsche ringil toimuv regiooni suurim autode ja mootorrataste ringrajavõistlus Booden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 toob starti nii mõnegi üllatusnime ja sihikul on ka uus rajarekord.

Võistlusele registreerimine alles käib, kuid juba on end ajalooliste vormelite võidusõidule kirja pannud Eesti driftiparemikku kuuluv Karel Piiroja. "Porsche ringil olen ma sõitnud palju, kuid ringrajavõistlusel osalemine on minu jaoks esmakordne kogemus," rääkis Estonia vormeliga rajale tulev Piiroja. "Varasemalt olen tegutsenud ka ringrajatiimis mehaanikuna."

Piiroja lisas, et kavatseb endast anda parima: "Kaotama ei lähe ükski võidusõitja, aga püüan ikka auto tervena finišisse tuua. Kindlasti tuleb põnev kogemus."

Võistluse peakorraldaja Priit Kurmiste sõnul on oodata starti veel nii mitmeidki sõitjaid, kes teada pigem teistelt aladelt. "Noored kardisportlased Albert Tamm ja Aleksander Uusneem plaanivad startimist Estonian Grand Prix'l vormelitega," rääkis Kurmiste. "Meie üks andekamaid ringrajasõitjaid Ralf Aron istub Eesti supertauto Kalana rooli ja sihib uut rajarekordit. Superauto ehitaja Tõnis Vanaselja istub seekord Legends auto rooli. Täpsema ülevaate osalejatest saame anda pärast registreerimise lõppu 31. juulil."

Estonian Grand Prix kuulub autode ringrajasõidu Eesti ja Soome meistrivõistluste ja mootorrataste ringrajasõidu Eesti meistrivõistluste kavva, kus kaasa löövad veel mitmete teiste välisriikide võidusõitjad. "Kindlasti on oodata arvukalt osalejaid ja põnevaid võidusõite. Kutsun kõiki võidusõidufänne 7. ja 8. augustil Pärnusse," lausus Kurmiste.

Estonian Grand Prix ellukutsuja Toivo Asmer prognoosis, et 7. ja 8. augustil on Porsche ringil starti oodata ligikaudu 140 võidusõitjat. "Estonian Grand Prix eripära on, et osalevad nii autod kui mootorrattad, tavaliselt sõidavad need eraldi võistlustel. Publikul avaneb võimalus osa saada mõlema ala paremate mõõduvõtust. Estonian GP on alati olnud rohkem kui lihtsalt üks võidusõit. Tean, et korraldustiim on ka tänavu näinud palju vaeva, et tegemist oleks koguperefestivaliga," sõnas Asmer.

Reedel, 7. augusti hommikul ja ennelõunal on kavas treeningsõidud, kvalifikatsioonid algavad kell 15. Võistlussõidud toimuvad kõik laupäeval, esimene neist algab kell 10.55 ja viimane lõpeb kell 20.