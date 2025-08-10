Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

Hannes Soomer (BMW) võitis pühapäeval Porsche Ringil Estonian Grand Prix teise Superbike'ide sõidu mootorrataste uue rajarekordiga 1.12,384. "Nädalavahetus läks tõusvas joones. Reedel oli harjumatu vigastusega sõita. Eile oli juba okei ja täna väga hea tunne. Võin rahul olla nii mootorratta kui iseendaga. See ringiaeg, mille me täna sõitsime, 1.12,3 ja seda esimeste ringide jooksul stabiilselt, arvan, et sellega võime väga rahul olla," ütles Soomer. "Väga hea tundega saame nüüd Hollandisse minna."

Järgmine Saksa meistrivõistluste IDM etapp toimub juba tuleval nädalavahetusel Assenis.

B1200 klassi võitis Karol Kadarik (BMW), Superstock 600 klassi Silvester Sarapik (Yamaha), B600 Kristjan Karu (Yamaha), MiniGP Sander Vahtramäe ning külgvankritel Jaanus Saarmaa ja Sander Telve (LCR-Suzuki).

Ajaloolistele vormelitele oli Pärnus toimunud võistlus Eesti meistrisarja kolmandaks ja neljandaks etapiks. Peamiselt Eestis ehitatud Estonia vormelitest koosnenud stardirivi oli rekordiliselt pikk - rajale läks 23 võistlejat. Arvestust peetakse kolmes klassis: Easter kuni mootori töömahuga 1,3 liitrit, Mondial töömahuga kuni 1,6 liitrit ja vabaklass.

Sündmusterohkes avasõidus, kus rajal käis ka turvaauto ning kokkupõrgete tõttu lõppes sõit punase lipuga, võitis Easteris Sten Suban (Estonia 23), Mondialis oli parim lätlane Andris Grikis (Estonia 21-10) ja vabaklassis soomlane Nestori Virtala (Tatuus F4). Teises sõidus suutsid Virtala ja Grikis edu korrata, Easteri võitis Kalev Nurmik (Estonia 21).

Grikise auto sai esimeses sõidus kannatada, kuid sõitja ise, tiim ja paljud abilised suutsid auto teiseks sõiduks korda teha. "Teise sõidu ajal oli tunda vibratsiooni, pärast sõitu avastasime, et üks alumise õõtshargi kinnitus on kahjustatud," rääkis Grikis. "Arvestades asjaolusid mul vedas, et jõudsin lõpuni."

Easteri esimese sõidu võitnud Suban ütles, et turvaauto rajale tulek oli temale kasuks. "Kui seda poleks juhtunud, siis ma ilmselt ei oleks võitnud," rääkis Suban, kes teises sõidus sai kolmanda koha. "Teine sõit algas hästi, kuid seejärel avastasin, et ratas on lahti, mootorist hakkas jõud otsa saama, juhtus ka spinn."

Teise sõidu võitnud Nurmik lausus, et Subani õnnetus oli tema õnn. "Minu auto mootor natuke tõrkus samuti, kuid järsku tekkis möödumisvõimalus ja kasutasin selle ära," rääkis Nurmik. "Nädalavahetus oli vahva, pole nii suurt ringrajalaulupidu näinud üle pikkade aastate."

Autode ringrajasõidu Eesti meistrivõistlused jätkuvad 29.-31. augustini Riias toimuva võistlusega. Motoringraja Eesti meistrivõistluste finaaletapp toimub 5.-6. septembrini Porsche Ringil.