Keila KK lõi käed ameeriklasest tagamängijaga

Viimasel kahel hooajal NCAA II liigas Maine'i ülikooli meeskonnas mänginud Burnsi arvele kogunes 2024/2025 hooajal keskmiselt 12,9 punkti ning 6,6 lauapalli.

Keila KK esindusmeeskonna peatreeneri Andres Sõbra sõnul on tegemist korraliku viskekäe ja hea liikuvusega tagamängijaga: "Kindlasti tuleb tal uue liigaga esialgu kohaneda, kuid tema füüsilised eeldused ja mängutarkus annavad meeskonnale kindlasti palju juurde."

Burnsile on see esimene välisleping. "Mul on hea meel, et see teekond algab just Keila KK meeskonnas ning loodan, et fännid on sama elevil kui mina," sõnas Burns.

Keila KK on avalikustanud 2025/2026 hooajaks kaheksa mängijat. Meeskonnas jätkavad Ralf Sats, Patrik Peemot ja Keila Korvpallikooli kasvandik Henri Aimre. Uute mängijatena on meeskonnaga liitunud Ron Laanemaa, Eke Rüütel, Tormi Niits, Quion Burns ja Korvpallikooli kasvandik Oskar Jürisaar.