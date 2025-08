Ferrand-Prevot võitis esimese prantslannana Tour de France'i

Laupäeval esimest korda velotuuri üldliidriks kerkinud Ferrand-Prevot sõitis pühapäevasel etapil, kus tuli ületada kaks esimese ja üks kõrgeima kategooria tõus, konkurentidel eest ära.

"Ma olen nii-nii õnnelik," rõõmustas võitja. "Esimesel laskumisel olin natuke liiga taga ja kartsin natuke selle särgi survet. Mu võistkonnakaaslased pidid kõvasti pingutama, et mind tagasi etteotsa saada. Pärast seda ütlesin: nüüd pean ma ees püsima ja sinna jäämagi."

Ta edestas lõpuks hollandlannat Demi Volleringi (FDJ - SUEZ) 20 sekundiga. 23 sekundiga kaotasid võitjale poolatar Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram Zondacrypto) ja uusmeremaalanna Niamh Fisher-Black (Lidl - Trek).

PAULINE FERRAND-PREVOT WINS THE TOUR DE FRANCE FEMMES AVEC ZWIFT!



The yellow jersey wins the final stage to secure her GC triumph! pic.twitter.com/8QmLbfy90E