Eesti U-18 noormeeste koondis jätkab EM-turniiril täiseduga

U-18 noormehed said Euroopa meistrivõistlustel taas võidu, kui Ungari eakaaslased alistati 84:72.

Avaveerand kuulus küll vastastele, kuid teine veerand kulges paremini ja poolajale läksid eestlased 41:37 eduseisul. Teist poolaega alustati hästi ja 23:14 võidetud kolmanda veerandajaga eduseis tekkiski. Eesti koondis võitis taas lauavõitluse kindlalt 44:30 ja kaheseid tabati 61 protsenti vastaste 35 protsendi vastu, vahendab basket.ee.

Roman Avdejev tegi 14 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli, Kaspar Vuks viskas 16 silma ja Sten Markus Adamson 15 punkti. Ungari parimana viskas Gabor Lukacsi 16 punkti.

"Selle vanusekäigu Ungari on väga korralik ja kokkumänginud võistkond - oleme viimastel aastatel korduvalt nendega mänginud ning alati on need mängud olnud mitte kõige ilusamad, aga pigem väga võitluslikud ja füüsilised. Tegime hea ettevalmistuse - taktikaliselt teadsime, mida nad teevad ja millegagi nad meid ei üllatanud," sõnas peatreener Martin Rausberg.

"Mängu alguses eksisime natukene liiga lihtsalt oma mängu eel kokku lepitud asjade vastu ning lasime vastaste liidril kuumaks minna, kus ta viskas lühikese aja jooksul kiirelt 10 punkti. Müts maha poiste ees, kõva võitlusega saime ennast mängu, kaitse paremini pidama ja tänu sellele ka jooksma, millega teenisime lihtsaid punkte. Alates teisest veerandajast kontrollisime mängu ja näitasime oma hingestatud võitlusega sisu," lisas treener.

"Oma panuse võidule andis kindlasti ka tribüünidel viibinud Eesti toetajaskond. Homme on meil mänguvaba päev - puhkame, taastume ja teeme trenni ning valmistume juba järgmisteks mängudeks."

U-18 noormeeste koondise järgmine kohtumine on 29. juulil kell 18:00 Šveitsi vastu.