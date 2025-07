25. Elva rattamaratonil olid parimad Kiskonen ja Mõttus

Kiskonen (1:50.39) edestas 70-kilomeetrisel põhisõidul finišiheitluses Rein Taaramäed (+0.03). Kolmandana ületas lõpujoone Norman Vahtra (+1.35). Kuue parema sekka sõitsid end veel Kirill Tarassov (Sportland/Trek; +2.12), Matthias Mõttus (Hawaii Express meeskond; +2.12) ja Josten Vaidem (Fixus; +2.14).

"Tegin ise sõidu raskeks. Ma ju tean, et kõik passivad ja vaatavad mind. Keegi teine ühtegi muud liigutust ei tee ja kõik tahavad minuga eest ära saada. Nii läkski," ütles Taaramäe võistluse järel. "Teadsin, et siin on alguses metsa päris palju ja et ma pean hoidma sellist pinget peal, et kõik oleksid punases. Kui mets ära lõppes, siis tundus, et kõik ootasid, et nüüd saab kruusal natuke puhata, aga minu plaan oli vastupidine. Panin seejärel veel hullemalt klotsi ja nii me Siimu ja Normaniga eest ära saimegi."

"Kui me vahe sisse saime, siis me kõik teadsime, et nüüd tuleb edasi panna ja isegi kui ma tean, et ma olen finišis kõige kehvem, siis ma ei hakka seal ees nii-öelda vagunit mängima," lisas Taaramäe. "Panen ikka nii kuidas jõuan ja lõpus, kui õnne on, siis võib teinekord võita ka."

Kiskonen tõi välja, et võistlus oli väga raske. "Sõidu tegi raskeks see, et kaks tugevat maanteesõitjat tulid sõitma, kes tavaliselt ei osale ja nemad olid need, kes tegid meil sõidu alguses väga raskeks. Minu jaoks oli meil koostöö suurepärane. Alguses, kui me eest ära sõitsime, siis mul oli väga raske ja pidin mitu vahetust ikka vahele jätma. Finišis oli mul palju õnne ja teistel oli ebaõnne. Norman Vahtra pani rajalt natuke valesti, seejärel jäime Reinuga kahekesi ja kuni viimase kilomeetrini pidi kõvasti pingutama. Lõpuks jäi kõik finiši peale," ütles Kiskonen.

Naiste üldarvestuses oli parim Mõttus ajaga 2:03.59. Teise koha pälvis Ann-Christine Allik (Velohunt Sparta naiskond; +4.02) ja kolmanda koha Mari Kruuser (Redbike Rattatiim; +8.04). Kuue parema hulka tulid veel Ly Ott (Velohunt Sparta naiskond ;+9.28), Janelle Uibokand (Astro Baltics; +10.53) ja Maribel Rannala (Hawaii Express naiskond; +12.21).

Naiste arvestuse kindel võitja Mari-Liis Mõttus. Autor/allikas: Kayvo Kroon

"Ma arvasin, et tuleb raskem sõit," tõdes Mõttus. "Kannatasin üllatavalt hästi meeste pundis ära. Alguses pandi kohe hästi kõrge tempo peale ja peale veetakistust tundus, et jään kohe maha. Seejärel tõmmati Tartu maratoni rajal hoogu natuke alla ja tõusudega suutsin pundile järgi sõita."

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Rando Marten Evendi (CFC Spordiklubi) ja Annabrit Prants (Hawaii Express naiskond). LOOK mäefinišis võidutses Kiskonen ja SFS vahefinišis Mõttus.

25-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil pälvis esimese koha Martin Karro (49.35; Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), edestades Steven Sumbergi (Porter Racing; +0.05) ja Sven Noovikovi (Pärnu Kalev Spordikool; +0.55). Naiste konkurentsis olid kiireimad Carola Hirv (55.56), Melissa Kivi (Hawaii Express Kuressaare Naised; +0.02) ja Maarja Vuin (Velohunt Sparta naiskond; +3.32).

Lastesõidus jõudsid poiste seas kolme parema sekka Koit Carlos Kesa (Kalevi Jalgrattakool; 5.16), Rutmar Sepp (Pärnu Kalevi Spordikool; +0.03) ja Roland Kannimäe (Hauka Veloklubi; +0.04) ning tüdrukute hulgas Mari Nõmtak (Pärnu Kalev Spordikool/Pärnumaa; 5.45), Gretchen-Marii Allik (+0.20) ja Sandra Eensoo (+0.33).

Sarja üldarvestuses kannab EuroPark liidrisärki Josten Vaidem ja Mariine Auto liidrisärki Mari-Liis Mõttus. LOOK mäekuninga ja SFS vahefiniši arvestuses hoiab esikohta Markus Mäeuibo, Hansgrohe kiirenduskilomeetri parimad on Matthias Mõttus ja Annabrit Prants. Segafredo liidrisärkides lähevad neljandale etapile vastu Anita Muižniece ja Virgo Karu, Gardena poolmaratoni liider on Martin Karro. Jetoil lastesõitude liidrid on Uku Übner ja Sofija Šaicane.

EuroPark Estonian Cup rattamaratonide sarja neljas etapp, Smiltene Rattamaraton sõidetakse 10. augustil kus ühtlasi selgitatakse välja Eesti meistrid maastikuratta maratoni sõidus.