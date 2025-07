Eesti rajaaerutajad liiguvad U-23 MM-il positiivsel kursil

Eesti aerutajad ihkavad kolm nädalat tagasi võidetud Euroopa meistrivõistlustel võidetud medalitele lisa U-23 maailmameistrivõistlustelt Portugalis ning on seni liikunud positiivsel kursil.

Esimesed kaks võistluspäeva on Montemor-o-Velhos läbi ning võistlus on eestlaste jaoks seni läinud plaanipäraselt. Kolm nädalat tagasi U-23 Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitnud Elizaveta Fedorova on pääsu finaali juba lunastanud.

Kuigi kõigi eelsõitude peale näitas eestlanna päeva kolmandat aega, tuli sportlasel siiski pääse A-finaali lunastada läbi poolfinaali, mille Fedorova võitis Eesti rekordiga 4.00.53 (-0.15). Fedorova pääses sellega kolmandat aastat järjest U--23 MM-il 1000 meetri ühesüstas finaali, varasematel võistlustel on ta pälvinud viienda koha.

Fedorova liikus ka 500 meetri distantsil eelsõidust poolfinaali. Pääsu A-finaali tagavad 3 esimest sportlast, järgmised kolm võistlevad B-finaalis kohtadele 10-18.

Võistlustules on ka äsja omaealiste Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud Roman Orlov, kes on esimese kahe päeva jooksul teinud kaks starti. Esimene neist 3 nädalat tagasi medali toonud distantsil ehk 1000m ühesüstal, kus Orlov pääses probleemideta poolfinaali.

Maailmameistrivõistluseks istus Orlov taaskord kokku Joonas Vähesooga, kellega eelmise aasta Euroopa meistrivõistlustel võideti kõrge kaheksas koht. Eelsõidust said noormehed kindlalt edasi, poolfinaalis võistlevad nad laupäeval.

Võistlustulest on läbi käinud ka Fred Kahu, kelle lõplikud tulemused on tänaseks juba teada. 200 meetri ühesüstal sõitis Fred end poolfinaali, kus sõitis välja küll hea aja 38,71, kuid sellest ei piisanud, et jõuda finaalidesse. Lõpptulemuseks 19. koht. 500 meetri ühesüstal piirdus Fred eelsõiduga ning sealt märgitakse protokolli 31. koht.