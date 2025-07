Lestaujumise EM-il said eestlased medali ja finaalikohad

Meeste 100 meetri immersion-distantsil, kus läbitakse võistlusmaa hapnikuballooniga vee all, pälvis Aleksei Popov karjääri esimese täiskasvanute medali, finišeerides kolmandana.

"Suutsin kogu distantsi läbida vastavalt plaanile ja taktikale," sõnas õnnelik medalivõitja peale finaali. "Tehnilised elemendid õnnestusid ning vaimselt olin stardiks valmis, väga positiivne võistlus kokkuvõttes."

Popov lisas, et medal on tema jaoks väga oluline. "See on mitmeaastase sporditee tulemus, mis on olnud täis nii tõuse ka ka languseid. Medal tundub olevat nagu uus peatükk minu sportlaskarjääris ja on tõestus, et tuleb jätkata liikumist enda eesmärkide suunas."

Lisaks Popovile jõudis finaali ehk kaheksa parema sekka veel neli Eesti koondise sportlast. Denis Kurtenkov ujus kahes sprindifinaalis. Kuuenda koha saavutas ta 50 m apnea-distantsil ja seitsmenda sama pikal surface-distantsil.

Kahes finaalis ujus ka Polina Ikkonen, kes teenis seitsmenda ja kaheksanda koha vastavalt 400 m ja 200 m immersion-distantsil. Eesti rekordi ujus Jane Želtova, kes sprintis 50 m bifins-distantsil. Tavalises kroolis ujumiseslestade ja snorkliga sai ta kirja aja 22,38, mis andis seitsmenda koha.

Kaheksa parema sekka mahtus ka Ann Ly Maiki Parts, kes oli 100 m immersion-distantsi kuues naine. Eesti koondist esindasid veel Maria Nazarova, Kaur Vanari ja Anastassia Radtšenko.

Eesti võistkonna esindaja Vitalia Telpt märkis võistluste järgselt, et medal ja mitmed finaalikohad on tõestus meie sportlaste järjepidevast tööst. "Alati saab paremini, aga võrreldes meie riigi basseinide vähesust teiste suurriikidega, siis oleme Euroopas väga heal tasemel."

"Peame veelgi süsteematilisemalt lähenema treeningprotsessile kui ka sportlastele võimaluste loomisele, et aina rohkematel lestaujujatel oleks tiitlivõistlustel hea võimalus võidelda medali eest," lisas ta.