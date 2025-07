Pogacar jätkab liidrisärgis, etapivõit läks belglasele

Belglasele järgnesid kaasmaalane Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike; +1:28) ning prantslane Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team; +1:36).

Etapil oli üks teise kategooria tõus. Belglane ründas viimasel tõusul ning nii sai ta etapi lõpetada soolosõiduga. Peagrupp, kuhu kuulusid ka üldliidrid Tadej Pogacar ja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) lõpetasid etapi üle kuue minuti hiljem.

"See on väga eriline võit. Kõik tahavad Tour de France'il. Siin ei võida paljud inimesed, seega on see väga ilus võit," ütles Wellens, kes oli oma karjääri jooksul juba võitnud kaks etappi nii Giro d'Italial kui ka Vueltal.

"Päeva viimasel tõusul tundsin end väga hästi. Nägin, et ka teistel oli hea olla, aga teadsin, et pean üksi minema. Tõusu tipus tundsin, et mul on võimalus ja mul oli piisavalt jõudu, et seda kõike lõpuni hoida," lisas ta.

Üldkokkuvõttes on Pogacari edu Vingegaardi ees neli minutit ja 13 sekundit. Kolmas on sakslane Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe; +7.53).

Esmaspäeval on Prantsusmaa velotuuril puhkepäev, kuid teisipäeval jätkatakse 171,5 kilomeetrise etapiga.