Pogacar suurendas jälle Vingegaardiga vahet, etapivõit läks Hollandisse

Püreneedes sõidetud etapp algas tasastel teedel, kuid distantsi teises pooles pidi ratturid ületama neli ränkrasket tõusu ja kogusid ligi 5000 tõusumeetrit.

Etapp lõppes kõrgeima kategooria tõusuga, mis oli 12,4 km pikk ja keskmise tõusuprotsendiga 7,3. Seejuures asus finišijoon Luchon-Superbagneres'i suusakuurordis, kus sõideti viimati 1989. aastal ning lisati tänavuse võistluse kavva austusavaldusena Bernard Hinault'le, kes teenis oma viiest üldvõidust viimase 1985. aastal ja on tänaseni viimane prantslasest üldvõitja.

Karmil jõuproovil tuli soolosõiduga võitjaks 25-aastane hollandlane Thymen Arensman, kes sõitis peagrupilt eest ära 37 km enne finišit. Teisena ületas finišijoone Pogacar, kaotades võitjale minuti ja kaheksa sekundiga. Sloveenist omakorda neli sekundit hiljem lõpetas kolmandana Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

"Ma ei suuda uskuda, et suutsin neid [Pogacari ja Vingegaardi] enda selja taga hoida. Viimasel tõusul, eriti lõpupoole, olin täiesti kustunud. Pealtvaatajad andsid mulle lisajõudu ja tänu neile suutsin lõpuni vastu pidada," rääkis Arensman.

