Evenepoel jättis Prantsusmaa velotuuri pooleli

Laupäevane etapp tõi endaga mitu karmi tõusu ning 25-aastane Evenepoel sattus varakult raskustesse. Ta pudenes peagrupist Tourmalet' tõusul (keskmine tõusuprotsent 7,4% - ERR), mis oli esimene neljast suurest tõusust, misjärel otsustas temposõidu maailmameister oma ratta tee äärde jätta ja Tour'i katkestada.

Mullu üldkokkuvõttes kolmanda koha saavutanud Evenepoel alustas tänavust Tour'i võimsalt, kuid hea minek rauges teise võistlusnädala kurnavatel mägise profiiliga etappidel.

Reedeses temposõidus läks belglane lati alt läbi, kui sai 12. koha. Kuigi üldkokkuvõttes säilitas ta kolmanda koha, siis vahe liidri Tadej Pogacariga (UAE Team Emirates - XRG) kasvas enam kui seitsmeminutiliseks. "Eile oli halb päev, aga täna oli veel hullem," ütles Evenepoel reedel.

Laupäevase 14. etapi katkestas ka Lidl-Treki ronija taanlane Mattias Skjelmose, kes kukkus sõidu alguses.

