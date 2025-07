Lätt võistleb kodupubliku ees vigastuse kiuste

Lätt tegi neljapäeval algava Euroopa Discgolfi Festivali eel ühismeedias postituse, milles selgitas, miks ta Tallinna Lauluväljakul toimunud šõuvõistlusel ei osalenud. "Ütlesin Superstar Challenge'ist ära, sest tundsin, et see on õige asi, mida teha. Olen väga tänulik, et oma sisemist häält kuulasin," kirjutas Lätt.

"Lasin [teisipäeval] lõpuks oma varba üle vaadata, sest see on olnud paistes ja väga valus. Röntgen kinnitas, et luu on murtud," lisas ta.

"Olgugi, et vigastusest on möödas viis nädalat, ei ole pidev viskamine sel korralikult paraneda," teatas Lätt. "Ma ei tee [kolmapäeval] trenni, et viskamist piirata ja astun [neljapäeval] võistlustulle. Arst andis mulle valu ja paistetuse jaoks ravimeid."

Lätt on teeninud sel hooajal naiste profituuril kuus turniirivõitu ning veel kuus pjedestaalikohta. Üldarvestuses on ta 1510,67 punktiga teisel kohal, Holyn Handley pea 300 punkti kaugusel (1784 p). Sel nädalavahetusel on eestlannal hea võimalus vahet vähendada.

Võistlus algab Tallinna lauluväljakul neljapäeval kell 7.30, võitjad selguvad pühapäeva õhtuks. Mullu teenis naiste seas võidu ameeriklanna Missy Gannon, meeste seas võidutses Ricky Wysocki.