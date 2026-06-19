Kivisilla ja Kõur jätkavad lauluväljaku slämmiturniiril esikümnes

Tallinna lauluväljakul toimuval Euroopa Discgolfi Festivalil peeti reedel teine võistluspäev. Ville Kivisilla ja Roland Kõur jätkavad kodusel slämmiturniiril meeste seas esikümnes, Keiti Tätte on parima eestlannana 20. kohal.

Kõur ja Kivisilla alustasid lauluväljakul fantastiliselt, kui läbisid avapäeval 18 rada par'ist kaheksa vähema viskega. Seejuures sai 19-aastane Kõur hakkama hole-in-one'iga ehk läbis raja ühe viskega. Eestlased läksid teisele päevale vastu jagatud kolmandalt kohalt, kuid reedel polnud käsi nii täpne: Kivisilla sai päeva tulemuseks miinus neli ning Kõur miinus kaks.

Kivisilla (12 viset alla par'i) jätkab meeste arvestuses viiendal kohal, Kõur (-10) langes seitsmendale kohale, mida jagab ameeriklase Isaac Robinsoniga. Esikoht jäi ameeriklasele Gannon Buhrile (-19), aga soomlane Teemu Lampainen (-18) on kohe tema kannul. Kolmandal kohal jätkab ameeriklane Richard Wysocki (-16), kes edestab kaasmaalast Calvin Heimburgi (-13) kolme viskega.

Albert Tamm on kahe päeva järel 20. kohal (-5), Maico Rimmel jätkab 26. kohal (-3) ning Mauri Villmann läheb kolmandale päevale vastu 32. kohalt (-2).

Naiste seas jätkab liidrina soomlanna Eveliina Salonen (-10), kes sooritas neljapäeval üheksa viset par'ist vähem, aga sai reedel kirja miinus ühe. Teisel kohal jätkab tšehhitar Kristyna Jurcikova (-8), kolmandat kohta jagavad soomlanna Henna Blomroos (-6) ning ameeriklanna Ella Hansen (-6).

Euroopa Discgolfi Festivali võitjad selguvad pühapäeval.