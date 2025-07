Lätt tõusis kodusel suurturniiril teiseks, Villmann parandas samuti kohta

Euroopa Discgolfi Festivali nime kandval turniiril oli Lätt avapäeval alles 20., aga teisel võistluspäeval sai Lätt üheksa birdie't, kuus par'i ja kolm bogey't ning tõusis teiseks skooriga -7. Sama skoor on veel neljal naisel – ameeriklanna Cadence Burge'il, soomlanna Eveliina Salonenil, eestlanna Keiti Tättel ja soomlanna Silva Saarinenil. Liidrikohal on ameeriklanna Missy Gannon skooriga -8. Eestlannadest on head võistlust tegemas ka Kaidi Allsalu, kes on skooriga -6 seitsmendal kohal.

Meeste võistlusel tegi Mauri Villmann vinge päeva, kui lõpetas 18 rada tulemusega 12 viset alla par'i. See oli üks päeva paremaid tulemusi ning eestlane kerkis üldarvestuses 12. kohta jagama (16 alla par'i).

USA meestel on üldarvestuses nelikjuhtimine ning liidrina jätkab ameeriklane Isaac Robinson, kes saavutas reedel tõeliselt suurepärase tulemuse: Robinson läbis 18 rada 15 birdie'iga ning sooritas viimasel rajal ka ässa ehk viskas ketta ühe viskega korvi. See polnud aga reedel ainus hole-in-one: sakslane Simon Lizotte tegi kaheksandal rajal samuti vaid ühe viske.

Robinsonile (-28) järgnevad Anthony Barela (-25), Calvin Heimburg (-24) ning Gannon Buhr (-23), viiendal kohal jätkab soomlane Niklas Anttila (-22).

Võistlus kestab Tallinna lauluväljakul pühapäevani.