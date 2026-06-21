Mauri Villmann tuli kodusel turniiril Eesti parimana üheksandaks

Tänavu ainus Euroopas toimuv kettagolfi suure slämmi turniir tõi Tallinnas lauluväljakule üle 150 võistleja. Meeste esikoht rändas USA-sse, Gannon Buhr läbis nelja päeva kokkuvõttes raja tulemusega 36 alla par'i.

Parima eestlasena lõpetas võistluse tulemusega 15 alla par'i üheksandal kohal Mauri Villmann, korrates oma karjääri parimat tulemust. Tõsisemalt on Villmann kettagolfiga tegelenud viis aastat.

"Enne mängisin jalgpalli umbes kuus aastat ja siis ma olin põhikooli lõpus, aega jäi napiks, pidin valima ühe ala ja valisin discgolfi," selgitas Vilmann ERR-ile.

Kettagolfi kõrvalt Villmannil liialt vaba aega enam ei jää ning spordiala juures köidab teda enim ettearvamatus, mida koges ta sel nädalavahetusel ka ise.

"Ei plaaninud mängida pluss kahte, tahaks mängida ikkagi miinust ja ei tulnud välja lihtsalt," lausus ta. "Mis seal ikka, mõni päev on selline. Ma peale esimest päeva ütlesin, et kui ma mängin kolm head ringi, siis võin esikümnesse jõuda."



Naiste parim oli põhjanaaber Eveliina Salonen tulemusega 21 alla par'i. Eesti naistest oli edukaim Kaidi Allsalu, kes läbis võistluse tulemusega üheksa üle par'i ja lõpetas võistluse 21. kohaga.