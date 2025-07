Kettagolfarid juhtisid festivali sisse šõuvõistlusega

Enne suure slämmi võistlust lustisid kettagolfarid meeleolukal superstaaride turniiril. "Superstaaride turniir on hea viis tunnetada, mis nädalavahetusel hakkab juhtuma. Praegu on melu väga mõnus, ilm on meid soosinud ja ütleme, et mängida discgolfi lauluväljakul on väga teistmoodi tunne kui muidu," lausus Eesti kettagolfimängija Albert Tamm.

Eelmise aasta võitja Missy Gannon nimetas lauluväljakut eriliseks võistluspaigaks ja tunneb rõõmu, et saab enne pingelist põhivõistlust mängulisel turniiril lõbutseda.

"Ma arvan, et see aitab tõesti vaheldust tuua," lausus ameeriklanna. "Ma olen terve nädala tõsiselt harjutanud ja on tore natuke lõõgastuda, end veidi vabaks lasta ja lihtsalt lõbutseda koos inimestega, kellega ma olen terve aasta tuuril koos olnud."

Laulupeo ajal paduvihmades räsida saanud lauluväljaku muru on mõõduvõttudeks korda tehtud.

"Ma olen näinud lauluväljaku pilte pärast laulupidu, aga kui ma siia jõudsin, siis küsimus oli "kus see muda on siis?". Korraldustiim ja lauluväljak on teinud väga hea töö, et see võistlus saaks toimuda võimalikult headel tingimustel. Müts maha nende ees!" tunnustas Tamm.

Eesti meeste esinumber Albert Tamm on suure slämmi turniiride eel positiivselt meelestatud ja naudib kodupubliku ees võistlemist.

"Rada on selge. Päris palju on ka muid kohti rajaväliselt," sõnas ta. "Katsun võimalikult palju puhata ja magada ja enne võistlust lihtsalt lõõgastuda. Töö on tehtud ja nüüd tuleb lihtsalt - nagu Villemdrillem mulle soovitas - nautida seda, mida publik annab ja selle pealt ka sõita."

European Disc Golf Festival algab neljapäeval Tallinna lauluväljakul.