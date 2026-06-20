Allsalu kerkis Discgolf Festivalil kuue koha võrra

Laupäevale 24. kohalt vastu läinud Allsalu läbis 18 rada par'iga ning on kolme päevaga teinud par'ist kuus viset enam, kerkides otsustavaks võistluspäevaks 18. kohale. Keiti Tätte langes viie koha võrra ning läheb pühapäevale vastu 25. kohalt (+9), tema järel on Anneli Tõugjas-Männiste (+14), kes on teinud aga viis viset enam.

Liidritena jätkavad tšehhitar Kristyna Jurcikova ja soomlanna Eveliina Salonen, kelle tulemuseks on kolme päeva järel miinus 12. Rootslanna Julia Fors kerkis suurepärase esitusega esikolmikusse ning jääb liidritest vaid ühe viske kaugusele (-11). Neljandat kohta jagavad soomlanna Heidi Laine, ameeriklanna Missy Gannon ja norralanna Anniken Kristiansen Steen (kõik -8).

Õhtupoolikul lõppeb ka meeste võistlusel kolmas voor, Euroopa Discgolfi Festivali võitjad selguvad pühapäeval.