Tallinnas algasid Euroopa Discgolfi Festivali individuaalvõistlused

Euroopa Discgolfi Festivali turundusjuhi Silver Leetma sõnul on tegemist Euroopa suurima ja ainsa võistlusega, kus on kaalul Suure Slämmi turniirivõit.

"See on Euroopa kõige suurem ja ainus võistlus, kus on kaalul Suure Slämmi turniirivõit. Siin pole ühtegi mängijat, kes seda ei tahaks võita. See on üks selline tiitel, mida on vähestel, eriti Euroopa pinnal," ütles Leetma ERR-ile.

Võrreldes eelmise aastaga on korraldajad radu oluliselt keerulisemaks muutnud. Leetma sõnul pikendati radu, lisati mänguvälist ala ning muudeti fairway'd kitsamaks pärast seda, kui mullu leidsid mitmed USA tipud, et väljakud olid nende jaoks liiga lihtsad.

"Meie rajameister Ralf Rogov otsustas, et tema seda asja nii ei jäta. Sel aastal keeras ta raskusastet kõvasti juurde. Kõik, kes rajalt maha tulevad, ütlevad sama," rääkis Leetma.

Võistlust kommenteeriv kahekordne maailmameister Kristin Lätt märkis, et tänavu on naiste konkurents mullusest ühtlasem. Samas rõhutas ta, et ise ta praegu tippsporti naasta ei plaani.

"Kui mul oleks tahtmine olnud, siis ma poleks sellist otsust teinud. Mul oli südamesoov võtta aega iseendale," ütles Lätt.

Kuigi ta enam tipptasemel ei võistle, pole discgolf tema elust kadunud.

"Mulle tegelikult väga meeldib discgolfi mängida. Käin sõpradega mängimas, lõbutseme ja viskame kettaid. Praegu on aga tore lihtsalt kõrvalt vaadata ja olla tunnistaja sellele kõigele," sõnas Lätt.

Euroopa Discgolfi Festivali individuaalvõistlus kestab pühapäevani.