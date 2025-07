Anisimova pääses teist korda Wimbledonis kaheksandikfinaali, Osaka kaotas

Maailma 12. reket Amanda Anisimova sai 6:3, 5:7 6:3 jagu ungarlanna Dalma Galfist (WTA 110.). Seejuures Otsustavas setis päästis Anisimova kaks murdepalli ja läks 4:2 juhtima. Seejärel asus Galfi enda pallingul 40:0 juhtima, aga Anisimoval õnnestus siiski vastase serv murda. Võidu eest servima asudes ei suutnud Anisimova enda servigeimi võita, aga kohe järgmises geimis murdis ta taas Galfi servi, vormistades võidu esimesel matšpallil.

See on teine kord, kui 23-aastane Anisimova on Wimbledonis jõudnud teisest ringist kaugemale – 2022. aastal mängis ta muruslämmil veerandfinaalis.

Endine maailma esireket, 27-aastane jaapanlanna Naomi Osaka pidi aga taas kolmandas ringis reketid kokku pakkima. Osaka (WTA 53.) jäi 6:3, 4:6, 4:6 alla neutraalse lipu all mängivale Anastassia Pavljutšenkovale (WTA 50.). Äsja 34. sünnipäeva tähistanud Pavljutšenkovale on see teine kord, kui ta on Wimbledonis kolmandast ringist kaugemale jõudnud, esimest korda juhtus see 2016. aastal, kui ta jõudis veerandfinaali.

Esimest korda jõudis slämmiturniiril kaheksandikfinaali 21-aastane argentiinlanna Solana Sierra (WTA 101.), kes sai 7:5, 1:6, 6:1 jagu hispaanlanna Cristina Bucsast. Enne Wimbledoni polnud Sierra ühelgi slämmil põhiturniiril ühtegi võitu saanud.