Pegula jättis Swiateki Saksamaal esimese murutiitlita

Avasetis murdis ameeriklanna Swiateki servi seitsmendas geimis kolmandal katsel, teises setis tuli otsustav murre 11. geimis. Üheksa ässa kirja saanud poolatar teenis ühe murdepalli, mille Pegula tõrjus.

Ameeriklannale oli see tänavu kolmandaks turniirivõiduks, murul esimest korda finaali pääsenud Swiatek pole sel aastal veel tiitlini jõudnud.

"Mängid hiilgavalt ja tõestasid seda kogu turniiri jooksul - loodetavasti mängime veel palju finaale," ütles pisarais poolatar kaotuse järel. "See turniir näitab, et mulle on murul lootust," lisas ta.

Traditsiooniliselt muruhooajal hädas olnud Swiatek alustab Wimbledoni slämmiturniiri Polina Kudermetova vastu, kolmandas ringis võib vastaseks tulla Marta Kostjuk, edu korral siis neljandas ringis Jelena Rõbakina ja veerandfinaalis Coco Gauff.

Wimbledonis seni samuti veerandfinaaliga piirdunud 31-aastase Pegula tabeliveerand on eeldatavalt kergem, neljandas ringis võib vastaseks olla 15. asetusega Karolina Muchova ning veerandfinaalis Mirra Andrejeva või näiteks tiitlikaitsja Barbora Krejcikova.