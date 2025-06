Karsten Warholmi joostud maailmarekord siiski arvesse ei lähe

Karsten Warholm jooksis paar nädalat tagasi Oslos toimunud Teemantliiga etapil 300 meetri tõkkejooksus maailmarekordi 32,67. Nüüd teatas rahvusvaheline kergejõustikuliit, et see aeg ei lähe ametliku maailmarekordina arvesse.

Selle aasta alguses teatas rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics, et 300 meetri tõkkejooks on ametlik ala, kus püstitatakse maailmarekordeid, kuid lisandiga "kui üritus on saavutanud märkimisväärse populaarsuse taseme".

Kergejõustikuliidu sõnul pole selleni veel jõutud ja seetõttu loetakse Warholmi aega vaid parimaks rekordiks.

"Puuduvad kindlaid parameetrid, millal saab ala ametliku maailmarekordina tunnustada. Kuigi mitmed maailma parimad tõkkejooksjad juba sellel alal võistlevad, pole see veel osa globaalsest kergejõustikukultuurist," ütles WA kommunikatsioonijuht Maphuti Hlako NRK-le.

Sel aastal on 300 meetri tõkkejooks olnud kahel Teemantliiga võistlusel ning mõlemad võitis 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordimees Karsten Warholm.

"Inimestel võib olla seda aega raske mõista, aga see aeg on päris hea. Rekord on piisavalt hea, et seda maailmarekordiks nimetada," ütles Warholm pärast võistlust NRK-le.