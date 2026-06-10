X!

Dos Santos tögas Warholmi enne Teemantliiga etappi: viha ajab ta hulluks

Kergejõustik
Vasakul Alison dos Santos ja paremal Karsten Warholm Xiameni Teemantliiga etapil
Vasakul Alison dos Santos ja paremal Karsten Warholm Xiameni Teemantliiga etapil Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Norra tõkkejooksutäht Karsten Warholm ja tema suur rivaal brasiillane Alison dos Santos vahetasid päev enne Oslo Teemantliiga etappi pressikonverentsil sõbralikke, kuid teravaid märkusi.

Bisletti etapi eelsel pressikonverentsil tuli jutuks Warholmi uus lühike soeng, mille norralane lasi teha pärast eelmise hooaja pettumust valmistanud maailmameistrivõistlusi. Kui Warholm märkis naljatades, et tema lõikas juuksed lühikeseks samal ajal, kui dos Santos neid kasvatas, ütles Bisletti võistluse juht Steinar Hoen muiates, et see näitab, kui kättemaksuhimuline norralane on.

"Viha ajab ta hulluks, ma saan sellest aru," vastas dos Santos naeratades.

Warholm lükkas väite tagasi, kuid tunnistas, et kaks hooaja alguses saadud kaotust on temas tekitanud lisamotivatsiooni.

"Ma ei lähe hulluks, aga olen väga keskendunud sellele, mida me teeme ja tahan seda võita," sõnas norralane.

Senisel hooajal on dos Santos Warholmi mõlemal omavahelisel kohtumisel napilt edestanud. Mais Shanghais toimunud 300 meetri tõkkejooksus võitis brasiillane ajaga 33,01, jättes Warholmi nelja sajandiksekundiga teiseks. Nädal hiljem Xiamenis peetud 400 meetri tõkkejooksus oli dos Santose võiduaeg 46,72 ja Warholm kaotas talle kümne sajandiksekundiga.

Kolmapäeval loodab Warholm kodupubliku ees dos Santosel kättemaksta. Norralane tunnistas, et on pärast Hiinas peetud võistlusi keskendunud eelkõige tehniliste detailide lihvimisele, sest viimases jooksus tekkis tal probleeme viimase tõkke ületamisel.

Dos Santos meenutas samal ajal hea sõnaga ka oma 2024. aasta võitu Bisletti staadionil, kus ta edestas Warholmi viimase tõkke järel.

Warholm ja dos Santos kohtuvad kolmapäeva õhtul kell 22.52 Bisletti mängude 400 meetri tõkkejooksus, kus nende kõrval asuvad starti ka Katari sportlane Abderrahman Samba ja ameeriklane Caleb Dean.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

11:13

Dos Santos tögas Warholmi enne Teemantliiga etappi: viha ajab ta hulluks

10:41

Valgas valmistutakse suureks TV 10 sarja finaaliks

09:05

U-20 seitsmevõistluse Eesti rekordi toonud Uusorg valiti kuu sportlaseks

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

09.06

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

09.06

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

09.06

Kronbergs jooksis isikliku rekordi

09.06

Filip Ingebrigtsen jätab koduse Teemantliiga etapi vahele

08.06

TV 10 Olümpiastarti finaaletapi ajal toimub Valgas ka olümpiapäev

07.06

Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

07.06

USA sprinditäht püstitas võimsa hooaja tippmargi

07.06

Narva viie kilomeetri distantsil võidutsesid Annus ja Artamonova

06.06

Narvas jäi poolmaraton pommikahtluse tõttu ära

05.06

Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

04.06

Kergejõustikudistsipliin saab esimesed Eesti meistrid

04.06

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

04.06

Rootsi kaugushüppaja jääb koduselt Teemantliiga etapilt eemale

03.06

Verlin jäi Paavo Nurmi mängudel finaali ukse taha, Maasik 11.

03.06

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

sport.err.ee uudised

13:33

Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

13:28

Talviku: kui tehasetiimid tulevad armeega, siis meie teeme peaaegu kõik ise

12:35

TÄNA | Teigamägi ja Tudeberg osalevad "Esimese stuudio" debatis

12:06

Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

11:13

Dos Santos tögas Warholmi enne Teemantliiga etappi: viha ajab ta hulluks

10:41

Valgas valmistutakse suureks TV 10 sarja finaaliks

10:37

Tallinn võõrustab esmakordselt rannavõrkpalli MK-etappi

10:01

VIDEO | Kristal ärritas leedukaid, lõpuvile järel läks tõuklemiseks

09:27

44-aastane Serena Williams naasis tipptennisesse võidukalt

09:05

U-20 seitsmevõistluse Eesti rekordi toonud Uusorg valiti kuu sportlaseks

08:34

Kapten Staali iluvärav aitas Carolinal põneva finaalseeria taas viigistada

08:19

Eesti juuniorid võitsid lestaujumise EM-il kaks medalit ja rekordit

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

09.06

Naiste jalgpallikoondis lõpetas MM-valiksarja viigiga

09.06

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

09.06

VIDEO | Eesti jalgpallikoondis sai taas rasket karikat tõsta

09.06

Jürgen Henn: meeskond mängis väga suure isu ja innuga

09.06

ETV spordisaade, 9. juuni

09.06

VIDEO | Mustmaa esimene koondisevärav kindlustas Eestile karika

09.06

Aljona Gornieva tuli noorte EM-il koondise parimana kuuendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo