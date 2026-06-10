Dos Santos tögas Warholmi enne Teemantliiga etappi: viha ajab ta hulluks

Bisletti etapi eelsel pressikonverentsil tuli jutuks Warholmi uus lühike soeng, mille norralane lasi teha pärast eelmise hooaja pettumust valmistanud maailmameistrivõistlusi. Kui Warholm märkis naljatades, et tema lõikas juuksed lühikeseks samal ajal, kui dos Santos neid kasvatas, ütles Bisletti võistluse juht Steinar Hoen muiates, et see näitab, kui kättemaksuhimuline norralane on.

"Viha ajab ta hulluks, ma saan sellest aru," vastas dos Santos naeratades.

Warholm lükkas väite tagasi, kuid tunnistas, et kaks hooaja alguses saadud kaotust on temas tekitanud lisamotivatsiooni.

"Ma ei lähe hulluks, aga olen väga keskendunud sellele, mida me teeme ja tahan seda võita," sõnas norralane.

Senisel hooajal on dos Santos Warholmi mõlemal omavahelisel kohtumisel napilt edestanud. Mais Shanghais toimunud 300 meetri tõkkejooksus võitis brasiillane ajaga 33,01, jättes Warholmi nelja sajandiksekundiga teiseks. Nädal hiljem Xiamenis peetud 400 meetri tõkkejooksus oli dos Santose võiduaeg 46,72 ja Warholm kaotas talle kümne sajandiksekundiga.

Kolmapäeval loodab Warholm kodupubliku ees dos Santosel kättemaksta. Norralane tunnistas, et on pärast Hiinas peetud võistlusi keskendunud eelkõige tehniliste detailide lihvimisele, sest viimases jooksus tekkis tal probleeme viimase tõkke ületamisel.

Dos Santos meenutas samal ajal hea sõnaga ka oma 2024. aasta võitu Bisletti staadionil, kus ta edestas Warholmi viimase tõkke järel.

Warholm ja dos Santos kohtuvad kolmapäeva õhtul kell 22.52 Bisletti mängude 400 meetri tõkkejooksus, kus nende kõrval asuvad starti ka Katari sportlane Abderrahman Samba ja ameeriklane Caleb Dean.