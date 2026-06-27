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Morozov valmistub EM-iks, Enok pole osalemises kindel

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustik

Jõhvis toimunud Eesti karikavõistlustel kergejõustikus näitas kõrgest klassist tulemusi kolmikhüppaja Viktor Morozov. Välishooaja avastardi teinud eelmise aasta Eesti parim naiskergejõustiklane Pippi Lotta Enok nentis, et peab korda saama füüsilise ja vaimse tervise.

Kaks nädalat tagasi ülikooliõpingutelt USA-st Eestisse naasnud Viktor Morozov ületas oma kodustaadionil võisteldes 16 meetri piiri kõigil neljal katsel, kuid seda lubatust tugevama taganttuulega.

"Tulemused olid väga head. Ma alustasin mitte kõige paremini, esimene hüpe oli 16.17 väga tugeva tuulega 3,8 m/s. Aga ma teadsin, et jalad tunnevad hästi, ja siis viimasel katsel hüppasin 16.55 tuulega 2,4 m/s," ütles 2023. aasta juunioride EM-i kuldmedalist.

22-aastase Morozovi ettevalmistus on sihitud augusti lõpus Inglismaal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

Mitmevõistleja Pippi Lotta Enok tegi laupäeval hooaja avastardid, proovides Jõhvis odaviset ja 200 meetri sprinti. Nähtuga ta rahule ei jäänud.

"Sel aastal on olnud üsna kehv tervis, niisugune lumepalli efekt, et üks vigastus ajab teist taga. Ja trenni on ka vaja teha. Siis hakkad trenni tegema ja siis ikka tuleb uus asi. Nii-öelda rasvase sõnana on sel aasta olnud nõrk tervis," tõdes Enok.

Enoki sõnul on lahtine, kas ta kasutab oma õigust osaleda Euroopa meistrivõistlustel. "Hetkel ei olegi plaani paigas, me praegu olemegi nii-öelda jooksvalt vaadanud neid asju. Minu selg oli pikalt valus ja see oligi esimene kord, kus mul väike valuaisting veel alles on, aga võistelda ikkagi proovisime," sõnas ta.

Eelmisest sügisest Pipi Lotta Enokit treeniv Erki Nool loodab hoolealuse EM-iks siiski piisavalt heasse vormi viia.

"Kui me vaatame suuremat ja laiemat pilti, siis ikkagi iga võistlus annab kogemust ja tiitlivõistlus annab sellist emotsionaalset kogemust, sest on erinevad tingimused. Mõnikord ongi vaja sellist head kogemust ja pagasit ja just oma suurte konkurentidega koos teha, et sa näed, kuidas teised teevad. Praegu on õnneks meil kuus nädalat veel aega treenida, nii et kõik ei ole täitsa lootusetu," ütles Nool.

Toimetaja: Henrik Laever

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