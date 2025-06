MVP auhinnaga pärjatud Kaukiainen: Tartu ees tuleb mütsi kergitada

Tondiraba areenil kulmineerunud korvpalli finaalseeria lõppes 4600 pealtvaataja ees Kalev/Cramo meeskonna võiduga. Viimaste kümnendite Eesti edukaim korvpalliklubi on võitnud alates 2011. aastast 14 Eesti meistritiitlist 12, korra on tulnud kullale Tartu ja korra Pärnu.

Otsustava mänguni läks finaalseeria esmakordselt ligi 20-aastase pausi järel. "Keegi küsis minu käest riietusruumis peale esimest kaotust, et kas oled kunagi finaalis taga olnud. Ma pole mitte kunagi finaalis taga olnud, ühe finaali olen üldse kaotanud. See, et see läks niimoodi viimasele mängule, see teeb selle väga palju magusamaks. Eks see Kuusmaa ole selline paras pähkel ka ja leiutab igasugu asju välja," rääkis Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek.

"Natuke on tühi tunne, aga tuleb Cramole kaabut kergitada – nad olid täna paremad," sõnas Tartu Ülikooli ääremängija Karl Johan Lips. "Me keskendusime asjadele, mida ise saame kontrollida: oma sooritus ja mitte välised faktorid, mida keegi ei saa kontrollida. Andsime endast kõik ja natuke jäi puudu."

Finaalseeria otsustavat kohtumist oli tulnud vaatama ka Eesti koondise endine peatreener Jukka Toijala. "See oli väga äge vaatemäng. Minu ajal siin sellist seeriat ei ole olnudki. Ma mäletan küll neid aegu, kui Cramo ja Tartu võistlesid tuliselt teineteise vastu ja oli tore vaadata. Eriti tore, et Eesti poisid olid tublid ja üks soomlane ka."

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Kalev/Cramo soomlasest mängujuht Severi Kaukiainen, kes panustas otsustavas kohtumises üheksa punkti ja kaheksa korvisöötu. Tema finaalseeria keskmisteks kujunesid 15 punkti ja 6,8 korvisöötu mängu kohta.

"Ehkki oleksin eelistanud puhast seeriavõitu ja eelmisel aastal võitsimegi kolm-null, siis tuleb tunnistada, et kui nüüd läksime viienda mänguni ja Tartu ei andnud alla, siis tuleb nende ees mütsi kergitada," ütles Kaukiainen. "Nad olid suurepärased vastased ja meeskond mängis uskumatult kõvasti ja hästi. Aga kui minna viienda mänguni ja võita see kodupubliku ees, siis see on eriti magus."

Sarnaselt finaalseeriale pidi Tartu meeskond Kalev/Cramo paremust tunnistama ka tasavägises karikafinaalis. Eesti-Läti liigas jäi napilt suletuks uks poolfinaali.

"Üliäge seltskond on meil koos olnud. Iga viimnegi vend on tahtnud siin olla ja pingutada selle nimel, mida teeme. Aga lõpuks loeb tulemus spordis ja kui kõik need lõpud on nagu mingis mõttes ära läinud, siis see on valus. Aga samas võime uhked olla enda üle, et olime igakord seal olemas – lihtsalt vahest jääb õnnest puudu," tõdes Tartu kapten Martin Paasoja.