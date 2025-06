Pacers pääses kindla võiduga NBA finaali

Idakonverentsi finaalseeria kuues mäng toimus taas Indianas ning meeskonnad heitlesid avapoolajal tasavägiselt - Knicks juhtis mängu alguses viiega, Pacers teisel veerandil kuue punktiga.

Indiana alustas teist poolaega aga 9:0 spurdiga ning nende edu paisus seejärel 15-punktiliseks. Edu püsis kahekohalisena pea terve kolmanda veerandi ning Knicks jõudis otsustava veerandi alguses veel korra üheksa silma kaugusele, aga ülejäänud veerand kuulus võõrustajale, kes vormistas kindla 125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31) võidu.

Idakonverentsi finaalseeria parima mängija auhind läks Pascal Siakamile, kes skooris 31 punkti, haaras viis lauda, jagas kolm korvisöötu ja pani kolm blokki. Tyrese Haliburton viskas 21 punkti, jagas 13 resultatiivset söötu ja võttis kuus lauda. Knicksi parim oli 24 punkti visanud OG Anunoby, Karl-Anthony Towns tegi 22 punkti ja 14 lauaga kaksikduubli.

"Pascal ja Tyrese kandsid meid, nad tegid kindlaks, et me ei kaota. Aga meie töö alles algab, šampanja jaoks meil aega pole." ütles Pacersi peatreener Rick Carlisle. "Kui sa jõuad sellesse faasi, on alles vaid kaks tiimi ja üks eesmärk. Võida või mine koju, me mõistame selle kõige tähtsust."

Pacers on mänginud NBA finaalis varasemalt vaid korra: 2000. aastal tuli tunnistada Shaquille O'Neali ja Kobe Bryanti juhitud Los Angeles Lakersi neli-kaks paremust.

Nelja võiduni peetava finaalseeria esimesed kaks kohtumist toimuvad Oklahoma City Thunderi koduväljakul, seeria algab Eesti aja järgi öösel vastu 6. juunit.